"حقائب الأيدي" تجلب الغضب صوب "رايان إير"

هسبريس - د.ب.أ

لن يتمكن ركاب شركة رايان إير الايرلندية للطيران منخفض التكاليف من حمل حقيبة يد يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات على متن الطائرة مجانا، وذلك وفقا لسياسة جديدة بدأ تطبيقها.

وتنص القواعد الجديدة على أن الركاب الذين يريدون حمل حقيبة أكبر من "حقيبة شخصية صغيرة" سوف يدفعون مقابل مالم يكونوا ضمن الركاب الذين لهم أولوية في ركوب الطائرة.

وتبلغ تكلفة تقديم خدمة الأولوية في ركوب الطائرة 6 يورو، وسوف يتعين على الركاب الذين لم يختاروا هذه الخدمة دفع 10 يورو مقابل حمل حقيبة إضافية على متن الطائرة.

وأثارت القواعد الجديدة غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض المستخدمين أنهم لن يستخدموا رايان إير مجددا.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار بإيطاليا، في بيان، إنها تحظر تطبيق السياسة الجديدة في البلاد، وأضافت أن حمل حقيبة يد على متن الطائرة "مكون أساسي من الرحلة"، مشيرة إلى أن "تقاضي رسوم إضافية مقابل حمل حقيبة يد على متن الطائرة أمر يضلل الركاب".

وطالبت الهيئة بتعليق جميع الأنشطة التي تشمل تقاضي رسوم من الركاب مقابل حمل حقيبة يد كبيرة على متن الطائرة.

جدير بالذكر أن "رايان إير"واجهت عاما صعبا عقب التعرض لموجة إضرابات في أنحاء أوروبا. وسجلت الشركة تراجعا في الأرباح بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام المالي، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب؛ بينها " الضرر واسع النطاق الناجم عن الإضرابات".