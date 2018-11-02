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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تصدر أسلحة بـ19 مليار دولار هذه السنة

روسيا تصدر أسلحة بـ19 مليار دولار هذه السنة

روسيا تصدر أسلحة بـ19 مليار دولار هذه السنة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 02 نونبر 2018 - 03:35

صدرت روسيا أسلحة بقيمة 19 مليار دولار في 2018 ، وفقا لما أعلنته شركة "روسوبورونكسبورت" الحكومية التي تحتكر بيع المواد الحربية الروسية للخارج.

وقال المدير العام لشركة "روسوبورونكسبورت"، ألكسندر ميخييف، إنه "في عام 2018 ، قمنا بإمداد أكثر من 40 دولة بالسلاح والمعدات الحربية"، موضحا أنه تم إبرام ما يزيد عن ألف و100 صفقة قيمتها نحو 19 مليار دولار.

وفي الخامس من أكتوبر المنصرم وقعت "روسوبورونكسبورت" صفقة مع الهند لإمداد الأخيرة بصواريخ دفاع جوي من طراز "إس-400"، بقيمة تجاوزت الخمسة مليارات دولار.

وتندرج هذه الشركة التي تأسست منذ 18 عاما، ضمن قائمة الشركات الروسية التي تواجه عقوبات من جانب الولايات المتحدة بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وتدخلها في الأزمة الأوكرانية.

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