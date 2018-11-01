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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا: الافتراءات ترافق مقتل الصحافي خاشقجي

روسيا: الافتراءات ترافق مقتل الصحافي خاشقجي

روسيا: الافتراءات ترافق مقتل الصحافي خاشقجي
هسبريس - متابعة
الخميس 01 نونبر 2018 - 18:34

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي "ضخمت بكم هائل من الافتراءات".

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، في تصريح صحافي، إن موسكو ترى أن "قضية جمال خاشقجي، الصحافي السعودي القتيل، جرى تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بلادها "أعلنت، منذ اليوم الأول، أنه من الضروري القيام بخطوة واحدة، وهي إجراء تحقيق شامل ونزيه".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ردا على طلب التعليق عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية ، إنه "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد السياسية والافتراءات، التي نراها اليوم".

واعتبرت أنه "بدلا من إتاحة الفرصة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي، يتم إطلاق حملة ضخمة حول ملابسات هذه القضية.. وهناك عدد ضخم من التسريبات غير المؤكدة حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي على الرغم من قلة المعطيات الرسمية بشأن القضية".

ودعت زاخاروفا إلى "ضرورة عدم الانجرار وراء هذه التسريبات"، مشيرة إلى أن روسيا "ستصدر تعليقاتها على مقتل خاشقجي فقط بعد إنجاز الأطراف المعنية التحقيقيات الرسمية بخصوص الحادث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ولد حميدو الخميس 01 نونبر 2018 - 18:50
روسيا ستستغل الحدث بطريقة ذكية و ليس بالابتزاز المفضوح
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23
2 - المدرسة الوطنية الخميس 01 نونبر 2018 - 18:52
"شكون شهدلك آلعروسة" طبعا بالنسبة إليكم تم تضخيمها بما ان عمل الاغتيالات من شيمكم. واغتيال خاشقجي بذكر بمجموعة من الاغتيالات التي قامت بها روسيا في اتجاه الصحافيين والمعارضين.
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38
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