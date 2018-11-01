روسيا: الافتراءات ترافق مقتل الصحافي خاشقجي

هسبريس - متابعة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي "ضخمت بكم هائل من الافتراءات".

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، في تصريح صحافي، إن موسكو ترى أن "قضية جمال خاشقجي، الصحافي السعودي القتيل، جرى تضخيمها بكم هائل من المكائد والافتراءات".

وأشارت زاخاروفا إلى أن بلادها "أعلنت، منذ اليوم الأول، أنه من الضروري القيام بخطوة واحدة، وهي إجراء تحقيق شامل ونزيه".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ردا على طلب التعليق عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية ، إنه "من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد السياسية والافتراءات، التي نراها اليوم".

واعتبرت أنه "بدلا من إتاحة الفرصة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي، يتم إطلاق حملة ضخمة حول ملابسات هذه القضية.. وهناك عدد ضخم من التسريبات غير المؤكدة حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي على الرغم من قلة المعطيات الرسمية بشأن القضية".

ودعت زاخاروفا إلى "ضرورة عدم الانجرار وراء هذه التسريبات"، مشيرة إلى أن روسيا "ستصدر تعليقاتها على مقتل خاشقجي فقط بعد إنجاز الأطراف المعنية التحقيقيات الرسمية بخصوص الحادث".