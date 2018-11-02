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كُتّاب وآراء
استقالة وزيرين في الأردن بعد "فاجعة البحر الميت"
قالت وسائل إعلام رسمية أردنية إن وزيري التعليم والسياحة استقالا اليوم الخميس بعد التحقيق في مقتل 21 شخصا أغلبهم تلاميذ في سيول جرفتهم خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت.
وخلصت لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في المأساة التي وقعت في 25 أكتوبر إلى أن هناك إهمالا من بعض الوزراء مما أثار تساؤلات عن استعداد المؤسسات الحكومية للتعامل مع مثل تلك الحالات الطارئة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير التعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب قدما استقالتيهما.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي وصف الكارثة بأنها "مأساة كبيرة"، اليوم الخميس إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيما حدث وتحديد الجهات المسؤولة.
وتدفقت السيول، التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة، عبر الأودية في المنطقة لتجرف في طريقها الناس والمركبات والماشية إلى شواطئ البحر الميت.
وأسفرت عملية بحث كبرى تمت بمشاركة طائرات هليكوبتر وغواصين عن إنقاذ 37 شخصا. وساهمت إسرائيل في العملية بطائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ.
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تعليقات الزوّار (9)
لكن هيهات فلا حياء لمن تنادي ...
الطنجاوي مر من هنا .