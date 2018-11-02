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الرئيسية | خارج الحدود | استقالة وزيرين في الأردن بعد "فاجعة البحر الميت"

استقالة وزيرين في الأردن بعد "فاجعة البحر الميت"

استقالة وزيرين في الأردن بعد "فاجعة البحر الميت"
هسبريس - رويترز
الخميس 01 نونبر 2018 - 23:40

قالت وسائل إعلام رسمية أردنية إن وزيري التعليم والسياحة استقالا اليوم الخميس بعد التحقيق في مقتل 21 شخصا أغلبهم تلاميذ في سيول جرفتهم خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت.

وخلصت لجنة برلمانية شكلت للتحقيق في المأساة التي وقعت في 25 أكتوبر إلى أن هناك إهمالا من بعض الوزراء مما أثار تساؤلات عن استعداد المؤسسات الحكومية للتعامل مع مثل تلك الحالات الطارئة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير التعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عناب قدما استقالتيهما.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي وصف الكارثة بأنها "مأساة كبيرة"، اليوم الخميس إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فيما حدث وتحديد الجهات المسؤولة.

وتدفقت السيول، التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة، عبر الأودية في المنطقة لتجرف في طريقها الناس والمركبات والماشية إلى شواطئ البحر الميت.

وأسفرت عملية بحث كبرى تمت بمشاركة طائرات هليكوبتر وغواصين عن إنقاذ 37 شخصا. وساهمت إسرائيل في العملية بطائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - MAGUIRI الخميس 01 نونبر 2018 - 23:50
ونحن ننتظر من وزيري النقل والتجهيز القيام بالمتل..
لكن هيهات فلا حياء لمن تنادي ...
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2 - غريب الخميس 01 نونبر 2018 - 23:55
حتى نحن في الموغريب، لدينا وزراء ذات ضمير، يستقلون من مناصبهم و لوكان السبب بسيط، مثل وزير الصحة، و التعليم، و الصيد البحري، ،،.
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13
3 - عصام الخميس 01 نونبر 2018 - 23:57
هذا البلد رغم فقره تشعر بتضامن شعبه وحكومته وملكه. بلد المواقف والرجال. ملكه يجول في أرجاء بلده يتخذ قرارات يحاسب المسؤولين بحزم وشدة بالرغم من أن الأمر لا يعدوا عن كارثة طبيعية إلا أن الحكومة تحملت تبعات ما وقع وتحملت المسؤولية. في وطننا العزيز يموت 8 ضحايا القطار علقوا السائق سقطت صخرة كبيرة من قنطرة مديونة توفت إمرأة ماشي مشكيل أين محاسبة المسؤولين من والي وعامل وباشا وقائد ومندوب التجهيز ورئيس الجماعة والعمدة ووووووو الحاصول لا حول ولا قوة الا بالله
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4 - jamal الخميس 01 نونبر 2018 - 23:59
يا ريت نسمع شي وزير مغربي استاقل شي نهار نتيجة لشي كارثة ولا مصيبة ف وقعات لبلاد. واخا الكوارث تباك الله لا تعد ولا تحصى.
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5 - المحقق كونان الجمعة 02 نونبر 2018 - 00:01
هادو غير فاجعة وحدة واحنايا عندنا شي وزراء ما خلا ماوقع فهذا المغرب وكانشوفوهوم غير كايتوزرو فكل حقبة عمرنا سمعنا اقالة ولا استقالة ماكاين غير سوف و طمس ف لاغجون .
الطنجاوي مر من هنا .
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6 - mohammedname الجمعة 02 نونبر 2018 - 00:02
هذه ليست إستقالة هذه شجاعة سياسية لا يتحلى بها سياسيو بلادنا الذين ألقوا مسؤولية فاجعة القطار على السائق
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9
7 - NIUMRI الجمعة 02 نونبر 2018 - 00:04
وعندنا حملوا مسؤولية إنقلاب القطار الى السائق الدي كما إدعوا أنه كان يسير بسرعة 160كلم في منطقة السير فيها محدد في ستين كلم و عندنا أيضا ميزة خاصة هو أن الوزراء لا يستقيلون أما أن يعفون من طرف الملك أو يموتون أما الإستقالة فهي لا توجد في قاموس وزرائنا الكران
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7
8 - مواطن الجمعة 02 نونبر 2018 - 00:04
هل وزراءنا ومسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية في المغرب أقل كرامة واحتراما لأنفسهم ووطنهم ومواطنيهم من الوزراء الأردنيين؟؟،،
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9 - تايكة غرماد الجمعة 02 نونبر 2018 - 00:38
هنا في بلدنا يحكمه أشخاص من كوكب اخر لا يعرفون معنى المسؤولية السياسية والأخلاقية لا يمكن ان يحاسبوا او يعارضوا او بساؤلوا اما من يطبق الأوامر من وزراء كومبارس ومسؤولين كبار فليس بيدهم سوى تسيير الأمور اليومية بالتعليمات مقابل الريع واللاعقاب وليس لهم اية سلطة حتى في تقديم الاستقالة هذه طبيعة العمل السياسي في البلد وزير ولكن لا بسمح له تغيير مكان مكتبه الا بأوامر .
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