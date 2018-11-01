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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس البرازيل الجديد يعتزم نقل السفارة إلى القدس

رئيس البرازيل الجديد يعتزم نقل السفارة إلى القدس

رئيس البرازيل الجديد يعتزم نقل السفارة إلى القدس
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 نونبر 2018 - 22:40

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.

وكتب الرئيس البرازيلي المنتخب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كما أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".

وأضاف أن "إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن نحترم ذلك".

يذكر أن اليميني جاير بولسونارو فاز في انتخابات الرئاسة البرازيلية التي جرت الشهر الماضي، وهو ملقب إعلاميا بـ "ترامب البرازيل" لتشدد مواقفه وتشابه بعضها بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ديسمبر الماضي عن قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل رسميا.

وتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ماي الماضي. وفي وقت لاحق حذا عدد من الدول، بما فيها دول في أمريكا اللاتينية، حذو واشنطن. وتراجعت إحداها، وتحديدا باراغواي، عن قرار نقل السفارة بعد تغيير الحكومة فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 23:06
مادامت امريكا هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، اكيد ان كل روساء الدول يسون لارضاء الادارة الامريكية ...
بتحويل سفاراتهم الى القدس ،. اليوم نسمع البرازيل وغدا ستتبعها الهند وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وغيرهم .
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5
2 - samir الخميس 01 نونبر 2018 - 23:09
Voila ce qu'on disait auparavant, cette nouvelle génération de dirigeants œuvrent de la même manière, beaucoup d'autres dirigeants vont suivre le même chemin de Trump
En attendant, les dirigeants musulmans somnolent et continuent leur sieste et s’intéressent à des futilités au lieu de se réveiller et se révolter contre les attaques que subissent nos peuples
Pathétique
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3
3 - bouaazza الخميس 01 نونبر 2018 - 23:11
Ce n'est pas une surprise !!! Sans le soutient des croisés " argent , matériels, armes , vétos ....." les palestiniens jetteront les juifs en mer en une matinée
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6
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