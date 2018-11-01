رئيس البرازيل الجديد يعتزم نقل السفارة إلى القدس

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.

وكتب الرئيس البرازيلي المنتخب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كما أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".

وأضاف أن "إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن نحترم ذلك".

يذكر أن اليميني جاير بولسونارو فاز في انتخابات الرئاسة البرازيلية التي جرت الشهر الماضي، وهو ملقب إعلاميا بـ "ترامب البرازيل" لتشدد مواقفه وتشابه بعضها بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ديسمبر الماضي عن قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل رسميا.

وتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ماي الماضي. وفي وقت لاحق حذا عدد من الدول، بما فيها دول في أمريكا اللاتينية، حذو واشنطن. وتراجعت إحداها، وتحديدا باراغواي، عن قرار نقل السفارة بعد تغيير الحكومة فيها.