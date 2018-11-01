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كُتّاب وآراء
رئيس البرازيل الجديد يعتزم نقل السفارة إلى القدس
أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو عن عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في وقت قريب.
وكتب الرئيس البرازيلي المنتخب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كما أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس".
وأضاف أن "إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب أن نحترم ذلك".
يذكر أن اليميني جاير بولسونارو فاز في انتخابات الرئاسة البرازيلية التي جرت الشهر الماضي، وهو ملقب إعلاميا بـ "ترامب البرازيل" لتشدد مواقفه وتشابه بعضها بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ديسمبر الماضي عن قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل رسميا.
وتم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ماي الماضي. وفي وقت لاحق حذا عدد من الدول، بما فيها دول في أمريكا اللاتينية، حذو واشنطن. وتراجعت إحداها، وتحديدا باراغواي، عن قرار نقل السفارة بعد تغيير الحكومة فيها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
بتحويل سفاراتهم الى القدس ،. اليوم نسمع البرازيل وغدا ستتبعها الهند وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وغيرهم .
En attendant, les dirigeants musulmans somnolent et continuent leur sieste et s’intéressent à des futilités au lieu de se réveiller et se révolter contre les attaques que subissent nos peuples
Pathétique