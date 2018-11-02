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الرئيسية | خارج الحدود | وزير إسرائيلي: مقتل خاشقجي "عمل خسيس"

وزير إسرائيلي: مقتل خاشقجي "عمل خسيس"

وزير إسرائيلي: مقتل خاشقجي "عمل خسيس"
هسبريس - رويترز
الجمعة 02 نونبر 2018 - 01:47

وصف وزير إسرائيلي، الجمعة، مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه "عمل خسيس" ولكنه قال إن إسرائيل معنية أكثر من أي شيء آخر بتعزيز العلاقات مع دول الخليج وذلك في إطار تصديها لإيران.

وقال شتاينتز في تصريحات لإذاعة (102 إف.إم) ردا على سؤال حول موت خاشقجي "كان عملا خسيسا. إنه عمل يستحق التوبيخ. كان هذا (الرجل) مدنيا وصحافيا وليس إرهابيا".

ومع ذلك مضى الوزير الإسرائيلي قائلا إن تصدي إسرائيل لإيران أكثر إلحاحا. وقال "نواجه خطرا يمكن أن يكون خطرا وجوديا.. خطر إيران نووية، خطر الإرهاب، خطر التمدد (الإيراني) من خلال سوريا ولبنان. ودول عربية، ومن بينها السعودية، حلفاؤنا في السنوات الأخيرة ضد تمدد إيران وضد الخطر النووي الإيراني".

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