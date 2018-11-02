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كُتّاب وآراء
السعودية تشهد زيارة نادرة لزعامات مسيحية إنجيلية
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمسيحيين إنجيليين أمريكيين في خطوة نادرة تأتي في ظل مساعي المملكة لمزيد من الانفتاح على العالم وإصلاح صورتها على صعيد التسامح الديني.
وبحسب بيان أرسلته المجموعة المشاركة في اللقاء بالبريد الإلكتروني، فإن الوفد الذي قام بالزيارة أمس الخميس كان برئاسة جويل روزنبرج الخبير في مجال الاتصالات وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة ميشيل باكمان إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية بعضهم لهم علاقات بإسرائيل.
وقال البيان "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين".
والتقى الوفد أيضا بمسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى.
وزيارة مثل هذه الزعامات غير المسلمة التي تقول إنها تمثل حوالي 60 مليون نسمة تمثل انفتاحا دينيا غير معهود في المملكة.
ومن اللافت أيضا أن بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل التي لا تعترف بها السعودية، ومنهم على سبيل المثال مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أو (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
على إعتبار أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمع للمسيحيين الإنجيليين على سطح كوكب الأرض، و لأن القاعدة الإنتخابية الأساسية لترامب ولايات الحزام الإنجيلي التي تضم النسبة الأكبر من الإنجيليين بأمريكا، خاصة بالمناطق الريفية لهذه الولايات الجنوبية.
كما لا يجب أن ننسى أن أكبر الطوائف المسيحية قربا و تأييدا لليهود و إسرائيل هي الطوائف الإنجيلية.
alors c'est ça la fraternité entre musulmans
الارتماء في أحضان الصهاينة وغلات المسيحية هي الخطة اليتيمة والبئيسة لكل من لفظه الشعب .
حتما سيزول حكم بن سلمان فالأمير احمد بن خالد آخر السديريين المستحقين للعرش عاد إلى السعودية بضمانات أمنية أمريكية وانجليزية
المشكل
في ما سيأتي استقبالا
دفع للأموال
تغيير في البرامج التعليمية
"حريات" أكبر
"تشديد" أثقل
تطبيع واسع
و و و و ......
الله يلطف