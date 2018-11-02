24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضحايا التعذيب في تندوف‎ (5.00)

  2. كولومبيا تستضيف أكثر من مليون لاجيء فنزويلي (5.00)

  3. بعد شائعات جزائرية .. الرباح ينفي تخلي نيجيريا عن أنبوب الغاز المغربي (5.00)

  4. مهرجان آلة القانون‎ (5.00)

  5. درك السوالم يوقف مبحوثا عنه ناحية برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تشهد زيارة نادرة لزعامات مسيحية إنجيلية

السعودية تشهد زيارة نادرة لزعامات مسيحية إنجيلية

السعودية تشهد زيارة نادرة لزعامات مسيحية إنجيلية
هسبريس - رويترز
الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:08

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمسيحيين إنجيليين أمريكيين في خطوة نادرة تأتي في ظل مساعي المملكة لمزيد من الانفتاح على العالم وإصلاح صورتها على صعيد التسامح الديني.

وبحسب بيان أرسلته المجموعة المشاركة في اللقاء بالبريد الإلكتروني، فإن الوفد الذي قام بالزيارة أمس الخميس كان برئاسة جويل روزنبرج الخبير في مجال الاتصالات وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة ميشيل باكمان إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية بعضهم لهم علاقات بإسرائيل.

وقال البيان "لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين".

والتقى الوفد أيضا بمسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير وسفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى.

وزيارة مثل هذه الزعامات غير المسلمة التي تقول إنها تمثل حوالي 60 مليون نسمة تمثل انفتاحا دينيا غير معهود في المملكة.

ومن اللافت أيضا أن بعض الرموز الذين ضمهم الوفد من المؤيدين لإسرائيل التي لا تعترف بها السعودية، ومنهم على سبيل المثال مايك إيفانز مؤسس جماعة (جيروزالم براير تيم) أو (فريق الصلاة في القدس) الذي يصف نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه "زعيم صهيوني أمريكي-مسيحي ورع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - stop mensonges الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:26
لو كتبت اشياء لضاقت بكم الأرض بما رحبت.. الم يقل الجنرال الإسرائيلي غادي إزنكوط بان اسرائيل والسعودية في وئام تام؟؟الحرم المكي ضاع وسيضيع مثل القدس المحتلة والله المستعان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - أستاذ الإجتماعيات الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:29
محاولة غزل و تودد للولايات المتحدة الامريكية، أو بشكل أصح تودد لدونالد ترامب.
على إعتبار أن الولايات المتحدة تضم أكبر تجمع للمسيحيين الإنجيليين على سطح كوكب الأرض، و لأن القاعدة الإنتخابية الأساسية لترامب ولايات الحزام الإنجيلي التي تضم النسبة الأكبر من الإنجيليين بأمريكا، خاصة بالمناطق الريفية لهذه الولايات الجنوبية.
كما لا يجب أن ننسى أن أكبر الطوائف المسيحية قربا و تأييدا لليهود و إسرائيل هي الطوائف الإنجيلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - اجديك الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:32
نعم للانفتاح والتسامح الديني؛ لكن ليس على حساب اغلبية المسلمين الدين لايريدون ان تدنس مقدساتهم بصهاينة؛ فالسعودية ليست كاي بلد؛ ففيها رموز دينية مسلمة يتقدمها الحرم المكي والحرم النبوي ناهيك عن بعض المقدسات الاخرى؛ وبالتالي ليس من حق اي مسؤول سعودي ان ياخد قرار على هواه؛ يجب مراعاة ااحاسيس اغلبية المسبمين الدين ياتون من شتى بقاع العالم في كل سنة للحج والعمرة؛ هدا مخطط اخر يرمز الى طمس الهوية المسلمة والا كيف نشرح تزامن هاته الزيارة بزيارو مماتلة لوزيرة الكيان الاسرائيلي الى مسجد في الأمارات العربية للمتحدة؛ هل لايجود مكان اخر غير هدا المسجد؛ صراحة اصبحنا نرى مؤامرات كنا بالامس نفتخر بكونها رموز دينية اسلامية؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - cri enfant yemen الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:36
le yemen,a t il été rasé,sinon les bombes us aux prix de milliards de dollars,seront fournis pour tuer les misérables yeménites,enfants,femmes vieillards affamés,mais le yemen est historiquement invincible,
alors c'est ça la fraternité entre musulmans
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - ربيع الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:44
قد تفاجؤون ان عرفتم ان اكبر لوبي داعم لاسرائيل في امريكا ليس اللوبي اليهودي بل المسيحيون الانجيليون الذين يسعون الى تحقيق نبوئتهم من خلال الاعداد لحرب كونية في الشرق الاوسط حسب خرافاتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - حرية الرأي الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:45
يظن البليد ابن الغبي أنه باستقباله لهؤلاء المتطرفين وباستضافته للصهاينة سيفك الطوق الذي بات يخنقه إثر جريمة اغتيال وتقطيع واذابة خاشقجي.
الارتماء في أحضان الصهاينة وغلات المسيحية هي الخطة اليتيمة والبئيسة لكل من لفظه الشعب .
حتما سيزول حكم بن سلمان فالأمير احمد بن خالد آخر السديريين المستحقين للعرش عاد إلى السعودية بضمانات أمنية أمريكية وانجليزية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - عبد الله الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:47
بدأ يدفع ثمن ما نسب إليه
المشكل
في ما سيأتي استقبالا

دفع للأموال
تغيير في البرامج التعليمية
"حريات" أكبر
"تشديد" أثقل
تطبيع واسع
و و و و ......
الله يلطف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - ياسين الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:49
و لمذا لا التسامح مع إيران !!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - مصطفى الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:57
كان الاجدر بالسعودية أن تسمح بزيارة علماء البحث والتنقيب الأثري، نريد جوابا علميا عن حقيقة البقعة الجغرافية التي كانت تدعى مكة، هل هناك أدلة تاريخية من مصادر غير التاريخ الإسلامي تثبت وجود مكة في عصر بعثة النبي؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.