مستشار أردوغان: جثة خاشقجي تم تقطيعها وإذابتها

هسبريس - رويترز

ذكرت صحيفة "حريت"، اليوم الجمعة، نقلا عن مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الفريق الذي قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قطع جثته بهدف إذابتها حتى يسهل التخلص منها.

واختفى خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهر بالضبط يوم الثاني من أكتوبر الماضي، في وقت تطالب تركيا السلطات السعودية بإبلاغها عن مكان جثته.

وأبلغ ياسين أقطاي، مستشار أردوغان وأحد أصدقاء خاشقجي، صحيفة "حريت" أنه تم التخلص من الجثة بتقطيعها وإذابتها.