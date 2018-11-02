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كُتّاب وآراء
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مستشار أردوغان: جثة خاشقجي تم تقطيعها وإذابتها
الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:44
ذكرت صحيفة "حريت"، اليوم الجمعة، نقلا عن مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الفريق الذي قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قطع جثته بهدف إذابتها حتى يسهل التخلص منها.
واختفى خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهر بالضبط يوم الثاني من أكتوبر الماضي، في وقت تطالب تركيا السلطات السعودية بإبلاغها عن مكان جثته.
وأبلغ ياسين أقطاي، مستشار أردوغان وأحد أصدقاء خاشقجي، صحيفة "حريت" أنه تم التخلص من الجثة بتقطيعها وإذابتها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - rachida الجمعة 02 نونبر 2018 - 12:51
اذا لم يعاقب الجناة في هذه الجريمة البشعة فسيكون هناك خوف على اصحاب الاقلام الجريءة وسيخاف كل معارض من مثل هذا المصير المالم . فالقانون يجب ان يطبق على الجميع مهما علا شانه ومهما كان يملك من ثروة .
2 - حسين عمري الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:07
وهكذا يسدل الستار على المشهد الاول من حل لغز مقتل الشهيد خاشقجي...و يتمكن المجرم من اعطاء تبرير لاختفاء الجثة...ومعه اطراف القضية..تركيا من اول يوم لوحت انها تملك كل الاجابات عن جميع الاسئلة وانها فقط تجاري السعودبة في رواياتها الغبية المتناقضة. وانها تملك تسجيلات اطلع علبها مل من له علاقة بالقضية.تسريبات الصحافة لم تكن تغني عن معرفة الحقيقة من الجهات الرسمية..بعد مخرج تذويب الجثة. هل يتطالب تركيا وبالحاح تسليم المجرمين المفترضين لها. ام انهم هم ايصا سيموتون و يذا بون و تنتهي التراجيديا..ي يبدو ان جهة او جهات تتعمد التشويش والتضليل..لا ضاعة الحقيقة..الاجرام احسام سرطانية والبلطجة سلوك وممارسة سيما اذا كان البلطجي ذو منصب عالي ونن دولة غنية..رحم الله الشهيد واكيد ان دمه لن يذهب سدى وان الحقيقة ستظهر.....
3 - مثلي من البيضاء الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:16
قطعت الجثة كي يسهل عليهم اذابتها او حرقها..فأين هيئة كبار العلماء التي تطبل للحاكم..ان الله يمهل ولا يهمل وان غدا لناظره لقريب.
5 - متتبع الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:24
حسب تركيا، تم التخلص من الجثة بتقطيعها وإذابتها .. احتمال كبير أن رأس خاشقجي رحمه الله متواجد بالسعودية .. جريمة نكراء ارتكبها السعوديون .. على المجتمع الدولي محاسبة كل المسؤولين كيفما كانت مكانتهم
6 - yakoubi الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:29
دكرني هذا السيناريو بقضيه الشهيد المهدي بنبركه،التي أكد عميل المخابرات البخاري في تصريح له ان جثه عريس الشهداء قد تم تقطيعها وادابتها..بسبب معارضته ومواقفه الجريءه اتجاه نظام الحكم ...
7 - مقاطعون الجمعة 02 نونبر 2018 - 13:35
يقولون أن القاتلين قطعوا الجثة و ذوَّبوها.
ثم يطالبون بمكان الجثة.
لم أفهم شيئاً.
ثم يطالبون بمكان الجثة.
لم أفهم شيئاً.
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