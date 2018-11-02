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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

أمريكا تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

أمريكا تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران
هسبريس - رويترز
الجمعة 02 نونبر 2018 - 14:02

نقلت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة عن مسؤول أمريكي قوله إن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند.

وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من الجمهورية الإسلامية.

وقالت بلومبرغ إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين.

وأبلغ مسؤول صيني رويترز بأن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة جارية وبأن من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.

وقال كلايتون آلن من هايت سيكيوريتيز في مذكرة اليوم الجمعة "نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية".

بيد أن محللين قالوا إن أي استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون مؤقتة على الأرجح.

وقال آلن "قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية".

وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - wood الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:06
بمعنى أن ليست هناك أية عقوبات على إيران و لا هم يحزنون ، و أن كل تلك الحملة التي كانت تقودها أمريكا ضدها مجرد زوبعة في فنجان و انضم لها المخزن بغباوته المعهودة !! فما على المخزن الآن إلا أن ينتهز الفرصة كعادته و يتهم السعودية و آل سعود بدعم البوليزاريو عله يحظى بتعاطف من العم سام !!
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