24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1118:3819:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ضحايا التعذيب في تندوف‎ (5.00)

  2. المسيرة الخضراء: الدروس والعبر (5.00)

  3. كولومبيا تستضيف أكثر من مليون لاجيء فنزويلي (5.00)

  4. بلدة دبدو في الشرق .. حبّ من أول نظرة والتعايش "صناعة محلية" (5.00)

  5. مهرجان آلة القانون‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر

قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 نونبر 2018 - 14:50

استهدف مسلحون، الجمعة، حافلة تقل مسيحيين بمحافظة المنيا، وسط مصر، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر كنسي أن إرهابيين فتحوا النار على حافلة رحلات من محافظة سوهاج (جنوب)، كان في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقالت مصادر مسيحية منها فضائية "مي سات"، الخاصة، "وقوع 7 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار على حافلة بطريق دير الأنباء صموئيل".

ويعد ذلك الهجوم الثاني خلال أقل من عام قرب الدير ذاته حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:08
مصر غير قادرة على حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية المتكررة أين الشرطة والجيش المصريين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.