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قتلى وجرحى في هجوم على حافلة وسط مصر
الجمعة 02 نونبر 2018 - 14:50
استهدف مسلحون، الجمعة، حافلة تقل مسيحيين بمحافظة المنيا، وسط مصر، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، وفق إعلام محلي.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر كنسي أن إرهابيين فتحوا النار على حافلة رحلات من محافظة سوهاج (جنوب)، كان في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
وقالت مصادر مسيحية منها فضائية "مي سات"، الخاصة، "وقوع 7 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار على حافلة بطريق دير الأنباء صموئيل".
ويعد ذلك الهجوم الثاني خلال أقل من عام قرب الدير ذاته حيث قتل 29 وأصيب أكثر من 20 شخصا، في مايو الماضي، إثر هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا إلى الدير نفسه، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زكرياء المغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 15:08
مصر غير قادرة على حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية المتكررة أين الشرطة والجيش المصريين
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