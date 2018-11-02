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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا وأمريكا ترفعان العقوبات المتبادلة على الوزراء

تركيا وأمريكا ترفعان العقوبات المتبادلة على الوزراء

تركيا وأمريكا ترفعان العقوبات المتبادلة على الوزراء
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 02 نونبر 2018 - 17:35

رفعت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الجمعة أسماء وزراء من على قوائمهما للعقوبات بعد إدراجهم عليها في غشت في ذروة خلاف بشأن احتجاز قس مسيحي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الالكتروني إنها رفعت إسمي وزيرين تركيين من قائمة العقوبات.

كان قد تم فرض عقوبات على وزيري الداخلية سليمان صويلو والعدل عبدالحميد جول بناء على قانون لحقوق الإنسان بشأن احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا.

وفي أكتوبر، رفعت محكمة في تركيا الإقامة الجبرية وحظر السفر عن برونسون، الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل عامين بتهم التجسس وأخرى مرتبطة بالإرهاب، وفجر احتجازه أزمة دبلوماسية مع واشنطن، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين أمريكيين كبيرين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكسوي في بيان: "تم رفع حظر دخول تركيا المفروض على وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، كما تم رفع التحفظ المفروض على ممتلكاتهم في البلاد".

وتم اتهام برونسون بأنه عل صلة بحركة فتح الله غولن رجل الدين الذي يعيش في المنفى بالولايات المتحدة وتلقي تركيا اللوم عليه في محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو عام 2016.

كما وجهت إليه اتهامات بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسين عمري الجمعة 02 نونبر 2018 - 18:12
كل من اعان ظالما فهو ظالم ومن تستر على مجرم قاتل فهو شريكه..ومن ساعده للافلات من العقاب مجرم مثله....الاوراق تختلط.من جديد في ملف اغتيال الشهيد خاشقحي...حتى وان افلت المجرم او حرفت الحقيقة. واعتقد انه نجا. ستظل نظراته ونظرات ابنائه ونظرات الشعوب والجماهير العربية تطارد المجرم...وسياتي يوم عليه ويدفع الثمن.
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