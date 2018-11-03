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الكونغو تبحث عن فيروس إيبولا بمراكز الاقتراع

الكونغو تبحث عن فيروس إيبولا بمراكز الاقتراع
هسبريس - د.ب.أ
السبت 03 نونبر 2018 - 03:11

قالت وزارة الصحة في الكونغو إنه سيتم نصب نقاط تفتيش صحية عند مداخل جميع مراكز الاقتراع في المناطق المتأثرة بفيروس إيبولا بالكونغو خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري هناك الشهر المقبل.

ومع ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس الآن إلى 180 شخصا و250 حالة إصابة مؤكدة مسجلة في شرق الكونغو، أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها" من زيادة الحالات خلال الشهر الماضي، لا سيما في مدينتي بيني وبوتيمبو.

ومع توقع إدلاء ملايين الكونغوليين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، تقول الوزارة إن العملية ستستمر دون عوائق، بيد أنها لم تكشف عن أي نتائج سلبية محتملة.

وقالت الوزارة "نحن نخطط لتركيب نقاط تفتيش صحية مع أجهزة غسل اليدين وقياس درجة الحرارة عند مدخل جميع مراكز الاقتراع في المناطق المتأثرة بالفيروس المتفشي".

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