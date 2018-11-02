العواصف تنشر الفوضى والدمار في إيطاليا

هسبريس - د.ب.أ

تسببت العواصف في نشر الفوضى والدمار في شمالي إيطاليا، اليوم الجمعة، خاصة في إقليم بيلونو شمال شرقي البلاد.

ودعا جاكوبو ماسارو عمدة مدينة بيلونو جميع السكان إلى غلي الماء قبل استخدامه.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بانقطاع الاتصالات بين العديد من المناطق والعالم الخارجي، بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع اليوم.

ورفعت وكالة الحماية المدنية مستوى التحذير من حالة الطقس في المناطق الجبلية في منطقة فينيتو إلى أعلى درجة.

وجعلت الظروف المناخية القاسية، التي أثرت على أنحاء كثيرة من إيطاليا، مغادرة السكان بعض المواقع أمرا مستحيلا.

ولقى إجمالي 14 شخصا حتفهم في إيطاليا منذ يوم الأحد الماضي، بسبب العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية والرياح القوية في جميع أنحاء إيطاليا.