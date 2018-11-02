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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: "أوامر عليا" وراء قتل الصحافي خاشقجي

أردوغان: "أوامر عليا" وراء قتل الصحافي خاشقجي

أردوغان: "أوامر عليا" وراء قتل الصحافي خاشقجي
هسبريس - متابعة
الجمعة 02 نونبر 2018 - 22:52

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أمر قتل الصحافي جمال خاشقجي مطلع الشهر الماضي، جاء من أعلى المناصب في السعودية.

جاء ذلك في مقال كتبه أردوغان لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حول ملابسات مقتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وأضاف أردوغان في المقال الذي نشرته الصحيفة مساء الجمعة: "نعلم جيدًا أن أمر قتْل خاشقجي جاء من أعلى المناصب في الحكومة السعودية"، فيما استدرك موضحًا بأنه لا يمكن أن يصدّق ولو لثانية "أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمر بقتل خاشقجي"، كما أحجم أيضا عن توجيه اتهام مباشر لولي العهد.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة على علم بأن مرتكبي جريمة قتل خاشقجي بين المشتبهين الـ18 الموقوفين في السعودية.

وذكر أردوغان في المقال، أنّ الجهود التي بذلتها تركيا في التحقيقات، أطلعت العالم بأسره على كيفية قتل خاشقجي بدم بارد على يد فريق اغتيال.

وقال بهذا الصدد: "أطلعنا الأدلة التي بحوزتنا على كافة الدول الصديقة والحليفة وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وشدّد الرئيس على ضرورة إقامة مراسم دفن لخاشقجي، بعد مرور شهر على وفاته، قائلاً: "مرّ شهر على قتل خاشقجي، فهو يستحق الدفن حسب التعاليم الإسلامية كأقل تقدير".

وحذّر من تكرار مثل هذه الجريمة في المستقبل، قائلا "ينبغي ألّا يتجرأ أحد بعد الآن على ارتكاب جريمة كهذه، على أرض دولة عضو في حلف (شمال الأطلسي) الناتو، وإلّا فإنه سيترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية".

وأعرب أردوغان، عن أسفه من "سعي المسؤولين السعوديين إلى تغطية جريمة مخطط لها ذهب ضحيتها خاشقجي، بدلًا من السعي لخدمة العدالة".

وشدد على أن أنقرة ملتزمة بـ"الكشف عن الدمى في قتل خاشقجي، والجهة التي اعتمد عليها المسؤولون السعوديون في القيام بهكذا تصرف".

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية أن "جمال خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملة زواج، بتاريخ 2 أكتوبر الماضي، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - شانة الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:04
نعرف جيدا هده المعلومة ما نريده هو القرارات
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2 - كريم الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:09
أردوغان ذكي فهو يعني الإبن وليس الملك نفسه عندما ذكر أعلى مسؤول في السلطة.
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3 - med الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:12
هذا الحدث التراجيدي سيعكر الأجواء في الشرق الأوسط و الأكيد في الأمر أن هناك جهات أخرى من دول الخليج
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4 - عبدالله ابن الحسن الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:12
اللهم انها نفس مسلمة دخلت الى القنصلية مسالمة فغذر بها وانت اعلم ماذا حل بها وياربي خذ القصاص لها لأنك أعلم بمن ظلمها وعذبها وافضح القتله في اهليهم وفي العالمين وعذبهم في أرضك وخدهم اخذ عزيز مقتدر وارزق اهله واحبااه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون..
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5 - هشام الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:15
العالم كله يعتقد ذلك. غريب هذا الامر.
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6 - المهدي الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:22
منافق ومراوغة يتلاعب بالكلمات يقول ان الأوامر جاءت من الى المناصب في الحكومة ويداهن الملك سلمان ثم بتفادي ذكر الرأس الحقيقي المدبر للجريمة مكتفيا بالغموض عند أشارته الى أعلى المناصب في الحكومة فهل الملك سلمان او ولي العهد لهما مناصب في الحكومة وهل هما وزراء ؟ الحكومة شيء والنظام الملكي شيء اخر لماذا لا يقول أعلى سلطة في البلاد عِوَض الحديث عن الحكومة ؟ بالمناسبة لقد بدأ التواطؤ يؤتي أكله وقد أصدر محمد بن سلمان اليوم إوامر بفتح أبواب استيراد المنتوجات التركية على مصراعيها مع تسهيلات تصل حد الاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية ..
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7 - مغربي الجمعة 02 نونبر 2018 - 23:25
اردوغان الرجل الذي صنع تركيا حتى باتت يضرب لها الف الف حساب من خلاب التقوية اقتصادها وحلحلت اكرهاتها والتحدياتها الرجل دائما يجعل من المصالح العليا لتركيا فوق كل اعتبار وهو يوظف شتى سبل متاحة بالذكاء و الدهاء لخدمتها منها ماهو تحت طاولة بدءا بالنزاعات بالشرق الاوسط وغيرها حتى بات تركيا لاعب رءيسي بالمنطقة ولها حجم وثقل لايمكن تجاوزه بالمنطقة و بالساحة العالمية دون اغفال نضج مدى نضج الشعب التركي الذين ضرب مثال اثناء انقلاب انه شعب ناضج بما فيه كفاية عكس متخلفين وبالتالي فالرجل يوظف مقتل خاشقجي الى ابعد الحدود لخدمة مصالح تركيا بالدرجة الاولى كما شأن لعدة دول التي تجعل مصالحها فوق كل اعتبار وليس حبا في الاخير او العدالة مزعومة التي هي احدى اليات التضليل في القضية لاغير .
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