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الرئيسية | خارج الحدود | شاكيرا تطالب حكومة كولومبيا برفع ميزانية التعليم

شاكيرا تطالب حكومة كولومبيا برفع ميزانية التعليم

شاكيرا تطالب حكومة كولومبيا برفع ميزانية التعليم
هسبريس - افي
السبت 03 نونبر 2018 - 13:46

طالبت المغنية الكولومبية شاكيرا حكومة بلادها برفع الميزانية المخصصة للتعليم، ومساعدة مئات الأطفال الفنزويليين الذين فروا من البلد المجاور، مع آبائهم، بسبب الأزمة.

في احتفالية لإطلاق بناء مدرسة جديدة تابعة لمؤسستها "أقدام حافية"، بحي "إل بوسكي" الذي يعد واحدا من بين الأفقر في مدينة بارانكيا، مسقط رأسها، قالت المغنية: "أطالب الحكومة برفع ميزانية التعليم".

كما تطرقت شاكيرا، التي ستقدم اليوم حفلا غنائيا في العاصمة بوغوتا، لأزمة الهجرة التي تواجهها كولومبيا حاليا عقب وصول 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها من فنزويلا.

وأكدت المغنية الكولومبية أن "فنزويلا بلد شقيق ولا يمكننا نسيان أنها فتحت ذراعيها للكثير من الكولومبيين في أوقات الأزمة والعنف"، لذلك، أبرزت أنه "من واجبنا الإنساني مساعدة بعضنا البعض".

جدير بالذكر أن المدرسة التي شرع في تشييدها ستوفر، تحت اسم "Institucion Nuevo Bosque"، فرصة التعليم لأكثر من 960 طفلا في واحدة من أكثر المناطق هشاشة بمدينة بارانكيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yamamoto السبت 03 نونبر 2018 - 14:12
عليها ان تطالب المغرب بخلق كل شهر موازين وتكون دائما حاضرة فيه.
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2 - أستاذ الإجتماعيات السبت 03 نونبر 2018 - 14:33
أن تطلب راقصة كولمبية من حكومة بلدها رفع ميزانية التعليم، أكبر دليل على تدهور القيم و التربية و التعليم بكولومبيا.
مثل هذا الطلب لا تتقدم به الراقصات و المغنيات و لاعبي كرة القدم، فنجاح هذه المهن و ممتهنيها مرتبط بتدهور الإقبال على الثقافة و العلوم و غياب القدوة الإيجابية.
رفع مطلب الزيادة في ميزانية التعليم و إصلاحه، مسؤولية النخب المثقفة
و النخب السياسية و الإقتصادية، التي يمكن أن تساهم بفضل خبرتها
و إمكانياتها المعرفية أو المادية في تحقيق ذلك. و ليس بهز الخصر أو التعري أمام الكاميرات أو القيام بحركات رشيقة و بهلوانية بكرة للقدم.
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3 - امازيغ سوسي السبت 03 نونبر 2018 - 14:35
بدل ان تطالب لمادا لا تساهم وهي المحسوبة بين اغنياء العالم . الكل يريد ان يصبح مصلحا و ناقدا ومعارضا وانسانيا والهدف واحد الظهور امام الكاميرا الدي اصبح موضة العصر بامتياز .
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4 - محمد ملسي السبت 03 نونبر 2018 - 14:55
فالمغرب كذلك غدي نسمعو رموز الانحطاط غدا كيطالبو بإصلاح التعليم، مثلا مولات عطيني صاكي
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