شاكيرا تطالب حكومة كولومبيا برفع ميزانية التعليم

هسبريس - افي

طالبت المغنية الكولومبية شاكيرا حكومة بلادها برفع الميزانية المخصصة للتعليم، ومساعدة مئات الأطفال الفنزويليين الذين فروا من البلد المجاور، مع آبائهم، بسبب الأزمة.

في احتفالية لإطلاق بناء مدرسة جديدة تابعة لمؤسستها "أقدام حافية"، بحي "إل بوسكي" الذي يعد واحدا من بين الأفقر في مدينة بارانكيا، مسقط رأسها، قالت المغنية: "أطالب الحكومة برفع ميزانية التعليم".

كما تطرقت شاكيرا، التي ستقدم اليوم حفلا غنائيا في العاصمة بوغوتا، لأزمة الهجرة التي تواجهها كولومبيا حاليا عقب وصول 1.2 مليون لاجئ إلى أراضيها من فنزويلا.

وأكدت المغنية الكولومبية أن "فنزويلا بلد شقيق ولا يمكننا نسيان أنها فتحت ذراعيها للكثير من الكولومبيين في أوقات الأزمة والعنف"، لذلك، أبرزت أنه "من واجبنا الإنساني مساعدة بعضنا البعض".

جدير بالذكر أن المدرسة التي شرع في تشييدها ستوفر، تحت اسم "Institucion Nuevo Bosque"، فرصة التعليم لأكثر من 960 طفلا في واحدة من أكثر المناطق هشاشة بمدينة بارانكيا.