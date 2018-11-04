إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران

هسبريس ـ مُتابعة

وصف وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، تصنيع مقاتلة "كوثر" بأيدي المختصين المحليين بأنه حدث يجسد تحطيم قيود الحظر الأمريكي.

وقال حاتمي، في تصريح أدلى به خلال مراسم تدشين الخط الإنتاجي لتصنيع مقاتلة كوثر المحلية الصنع، وتسليم أول مقاتلة منها إلى سلاح الجو الإيراني،إن "هذه المقاتلة أزيح الستار عنها في 22 غشت الماضي، وبالتزامن مع يوم الصناعات الدفاعية، وفي العام الذي أطلق عليه قائد الثورة تسمية دعم السلع الإيرانية".

وبحسب ما أوردته "وكالة أنباء فارس"، أضاف حاتمي: "رغم حظر الأعداء استطعنا سد حاجة البلاد من هذا السلاح الحيوي للغاية".

وأشار إلى "أن إنتاج هذه المقاتلة المتقدمة والمحلية الصنع بمثابة تجسيد حقيقي لمبدأ مقارعة الاستكبار، ومواجهة أطماع النظام السلطوي بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر".

وشدد أن "الحرب النفسية والحملات الإعلامية والحظر الاقتصادي للأعداء لن تترك أدنى تأثير على تنمية البلاد وتطوير هذا القطاع".