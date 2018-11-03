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كُتّاب وآراء
السخرة تدفع ترامب إلى معاقبة التجار في موريتانيا
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا، اعتبارا من فاتح يناير القادم، لأنه يرى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات التشغيل بـ"السخرة".
وقال المكتب، في بيان، إن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية، لا تنطبق على موريتانيا.
وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي، سي. جي. ماهوني، إن "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة، مثل العبودية المتوارثة، لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين". وأضاف: "نأمل أن تتعاون موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الكل يعلم أن آخر الدول التي منعت التجارة بالرق هي السعودية ودول الخليج بعدما تم اجبارهم على ذلك.
والكل يعلم أن موريتانيا أبت أن تمنع العبودية.
يوم بعد يوم كاتسقط ورقة التوت التي عورة دول منطقتنا.
الله ينصر المجتمعات العادلة على القوم الظالمين.
ولا باك صاحبي