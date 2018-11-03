السخرة تدفع ترامب إلى معاقبة التجار في موريتانيا

هسبريس - رويترز

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إلغاء مزايا تجارية ممنوحة لموريتانيا، اعتبارا من فاتح يناير القادم، لأنه يرى أن نواكشوط لم تحرز تقدما كافيا في التخلص من ممارسات التشغيل بـ"السخرة".

وقال المكتب، في بيان، إن ترامب اتخذ هذا القرار بعد تقرير الأهلية السنوي الذي خلص إلى أن متطلبات قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يكفل إعفاء سلع معينة من الرسوم الجمركية، لا تنطبق على موريتانيا.

وقال مساعد الممثل التجاري الأمريكي، سي. جي. ماهوني، إن "ممارسات التشغيل القسري أو بالسخرة، مثل العبودية المتوارثة، لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين". وأضاف: "نأمل أن تتعاون موريتانيا للقضاء على السخرة والعبودية المتوارثة كي تستعيد أهليتها لقانون النمو والفرص في أفريقيا مستقبلا".