إيران تبدأ إنتاج "مقاتلة كوثر" لتقوية سلاح الجو

هسبريس - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي الفارسي أن إيران بدأت إنتاج طائرتها المقاتلة المصممة محليا "كوثر" لتستخدمها القوات الجوية، وذلك في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وقال وزير الدفاع أمير حاتمي، في مراسيم اليوم السبت، بمناسبة بدء إنتاج الطائرة بثها التلفزيون: "قريبا سيجري إنتاج العدد المطلوب من هذه الطائرة وستوضع في خدمة القوات الجوية".

وقالت الولايات المتحدة إنها ستسمح مؤقتا لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عندما تعيد، يوم الاثنين المقبل، فرض العقوبات في محاولة لإجبار إيران على كبح أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

وتقول طهران إن المقاتلة كوثر محلية الصنع مئة في المئة وقادرة على حمل أسلحة مختلفة وستستخدم في مهام دعم جوي قصيرة.

لكن بعض الخبراء العسكريين يعتقدون أن المقاتلة نسخة طبق الأصل من المقاتلة "إف-5 "التي أنتجت لأول مرة بالولايات المتحدة في الستينيات.

وتقتصر القوة الجوية الإيرانية على بضع عشرات من الطائرات الهجومية، وهي إما روسية أو أمريكية متقادمة، حصلت عليها طهران قبل "الثورة الإسلامية" عام 1979.

وأرسلت إيران الأسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا للمساعدة في دعم القوات الحكومية الموالية للرئيس بشار الأسد، لكن تعين عليها الاعتماد على روسيا في الدعم الجوي نظرا لعدم امتلاكها قوة جوية فعالة.

ودشنت الجمهورية الإسلامية، في 2013، ما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة مصنوعة محليا، وأطلقت عليها اسم "قاهر 313"، لكن بعض الخبراء عبروا حينها عن شكوك في إمكانية نجاح هذا المنتوج العسكري.