24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشباب المغربي يلجأ إلى التجارة الرقمية بعيدا عن "استعباد" الوظيفة (5.00)

  2. الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة (5.00)

  3. اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)

  4. خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة (5.00)

  5. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أوباما: شخصية الولايات المتحدة الأمريكية في خطر

أوباما: شخصية الولايات المتحدة الأمريكية في خطر

أوباما: شخصية الولايات المتحدة الأمريكية في خطر
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 نونبر 2018 - 18:50

حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من "التداعيات العميقة"، على حد وصفه، للانتخابات التشريعية التي ستجرى في السادس من الشهر الجاري على مستقبل الولايات المتحدة، داعيا إلى "المشاركة في التصويت".

وقال أوباما، في فعالية بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا لدعم الديمقراطيين في الانتخابات المذكورة، إن "الولايات المتحدة في مفترق طرق فمصير التأمين الصحي لملايين الأشخاص في أوراق الاقتراع"، محذرا من أن "شخصية الولايات المتحدة في خطر".

وشدد الرئيس السابق على "إمكانية الاتحاد للعمل من أجل البلد دون الاهتمام بكيفية النظر إلى أنفسهم، ولا بماهية ألقابهم ولا بكيفية وصول آبائهم إلى الولايات المتحدة".

ودون الإشارة إلى الرئيس الحالي، دونالد ترامب، حذر أوباما من مخاطر استمرار تفشي الخطاب الحالي ضد التعددية العرقية والدينية والجنسية.

وبهذا أعرب أوباما عن دعمه للمرشحة الديمقراطية ستاسي أبرامز، التي تتعادل كفتها افتراضيا مع الجمهوري بريان كيمب، الذي انتقده أوباما بسبب إلغاء آلاف الأصوات، وغالبيتها لفئات الأقلية، من القوائم الانتخابية لاختلاف التوقيعات.

ووفقا لأحدث بيانات لشركة "تارغيت سمارت"، فإن ولاية جورجيا شهدت زيادة ملحوظة في عدد الناخبين بين 19 و28 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ستيتو السبت 03 نونبر 2018 - 19:23
عهد ترامب يعرف صحوة اقتصادية في أمريكا لم تعرفها البلاد منذ عهد ريكن، ترامب يبدو عنصريا وشفونيا ولكن الرجل يحب وطنه ويعمل فقط لصالح وطنه وهذا يستحق الاحترام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.