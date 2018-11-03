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كُتّاب وآراء
أوباما: شخصية الولايات المتحدة الأمريكية في خطر
حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من "التداعيات العميقة"، على حد وصفه، للانتخابات التشريعية التي ستجرى في السادس من الشهر الجاري على مستقبل الولايات المتحدة، داعيا إلى "المشاركة في التصويت".
وقال أوباما، في فعالية بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا لدعم الديمقراطيين في الانتخابات المذكورة، إن "الولايات المتحدة في مفترق طرق فمصير التأمين الصحي لملايين الأشخاص في أوراق الاقتراع"، محذرا من أن "شخصية الولايات المتحدة في خطر".
وشدد الرئيس السابق على "إمكانية الاتحاد للعمل من أجل البلد دون الاهتمام بكيفية النظر إلى أنفسهم، ولا بماهية ألقابهم ولا بكيفية وصول آبائهم إلى الولايات المتحدة".
ودون الإشارة إلى الرئيس الحالي، دونالد ترامب، حذر أوباما من مخاطر استمرار تفشي الخطاب الحالي ضد التعددية العرقية والدينية والجنسية.
وبهذا أعرب أوباما عن دعمه للمرشحة الديمقراطية ستاسي أبرامز، التي تتعادل كفتها افتراضيا مع الجمهوري بريان كيمب، الذي انتقده أوباما بسبب إلغاء آلاف الأصوات، وغالبيتها لفئات الأقلية، من القوائم الانتخابية لاختلاف التوقيعات.
ووفقا لأحدث بيانات لشركة "تارغيت سمارت"، فإن ولاية جورجيا شهدت زيادة ملحوظة في عدد الناخبين بين 19 و28 عاما.