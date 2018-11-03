تفكيك شبكة لقرصنة البطاقات البنكية في إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في قرصنة واستنساخ بطاقات الائتمان البنكية يتزعمها أحد الأشخاص كان قد أدين سابقا لتورطه في "هجمات 11 شتنبر" بنيويورك الأمريكية.

وأكد بيان للشرطة الوطنية الإسبانية أن متزعم هذه الشبكة الإجرامية كان قد أدين سابقا بالمساهمة في تمويل هذه الهجمات من خلال استخدام نفس الطريقة، المتمثلة في قرصنة واستنساخ البطاقات الائتمانية.

وأوضح نفس المصدر أن عملية تفكيك هذه الشبكة أسفرت عن إلقاء القبض على 19 شخصا في مدريد، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر حاولوا تصريف مبلغ مالي يقدر بـ5 مليون أورو عن طريق النصب والاحتيال، وتمكنوا فعلا من تصريف 500 ألف أورو.

وأشار البيان إلى أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا متخصصين في قرصنة بطاقات الائتمان البنكية باستخدام بيانات الدفع الحقيقية بعد قرصنتها بفضل تقنية "سكيمينغ"، مضيفا أن أعضاء هذه الشبكة قاموا كذلك باستنساخ بطاقات ائتمانية مزورة استخدموها في عملياتهم الاحتيالية لسحب مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي، وبعدها يقومون بتصريف هذه الأموال في شراء العديد من المنتجات والمواد والمعدات من المتاجر الكبرى.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن أن الشبكة المفككة ،كانت مهيكلة بطريقة احترافية ويتزعمها شخص أدين سابقا لمشاركته بطريقة فعالة في تمويل هجمات 11 شتنبر بنيويورك، عبر الحصول بطريقة احتيالية على مبالغ مالية جد مهمة من خلال قرصنة واستنساخ بطاقات الائتمان المصرفية .

وأكد البيان أن متزعم هذه الشبكة تمكن، قبل إلقاء القبض عليه بأيام قليلة، من قرصنة واستنساخ 800 بطاقة ائتمان في ظرف 48 ساعة، بينما مكنت التحريات وعمليات التفتيش من حجز معدات تكنلوجية جد متطورة؛ من بينها أجهزة لفك شيفرات الشرائح الخاصة ببطاقات الائتمان الممغنطة، بالإضافة إلى أزيد من 200 بطاقة ائتمان مزورة، وبيانات ومعطيات خاصة ببطاقات بنكية أخرى، فضلا عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ30 ألف أورو نقدا.