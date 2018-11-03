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الرئيسية | خارج الحدود | جيش مصر يخسر طائرة بتحطمها في طلعة تدريبية

جيش مصر يخسر طائرة بتحطمها في طلعة تدريبية

جيش مصر يخسر طائرة بتحطمها في طلعة تدريبية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 نونبر 2018 - 17:35

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، سقوط طائرة مقاتلة أثناء طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في بيان: "طائرة مقاتلة سقطت أثناء طلعة تدريبية نتيجة حدوث خلل فني في أدوات التحكم"، مؤكدا نجاة الطيار الذي كان يقودها.

وسائل إعلام روسية نقلت عن الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات تأكيدها أن مقاتلة روسية، من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية المصرية، تحطمت خلال تنفيذها طلعة تدريبية في مصر.

وقالت الشركة نفسها إنها "ستوفد خبراءها الفنيين، في أقرب وقت، إلى مصر للمساعدة على التحقيق ضمن هذا الحادث".

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