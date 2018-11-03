24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة (5.00)

  2. اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)

  3. خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة (5.00)

  4. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

  5. رمال متحركة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الليبي يحكم الخناق على جماعات متطرفة

الجيش الليبي يحكم الخناق على جماعات متطرفة

الجيش الليبي يحكم الخناق على جماعات متطرفة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 03 نونبر 2018 - 21:40

أعلن الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب أنه يحكم الخناق على الجماعات المتطرفة في درنة، ويقوم بتدمير مراصدها.

وقال معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش،، صلاح بوطبنجات في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت، إن الجماعات المتطرفة ما عادت تستطيع المناورة أو الحركة في حي المدينة القديمة بدرنة؛ بعد أن أحكم الجيش الخناق عليها.

وأشار بوطبنجات إلى أن الجيش يقوم بتنفيذ عمليات قنص تستهدف عناصر من الجماعات الإرهابية، موضحا أن الهلال الأحمر يعمل على انتشال جثث القتلى.

كان الناطق باسم قيادة الجيش، أحمد المسماري، أكد أن ما تشهده درنة حاليا هو "عمليات أمنية وليست عسكرية"، تدار من قبل غرفة درنة الأمنية وغرفة عمليات عمر المختار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.