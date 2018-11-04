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الرئيسية | خارج الحدود | الرياض: إمساك الكفيل بجوازات السفر تجارة بالبشر

الرياض: إمساك الكفيل بجوازات السفر تجارة بالبشر

الرياض: إمساك الكفيل بجوازات السفر تجارة بالبشر
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 نونبر 2018 - 00:40

أفادت النيابة العامة السعودية بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة ، في بيان صحفي، إن"الاحتفاظ بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال".

وأوضحت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يعني استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال .

وكانت وزارة العمل السعودية وجهت، خلال مجرى العام الماضي، بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه.

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