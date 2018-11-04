السودان يسكت المحتجين على ارتفاع أسعار الخبز

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وزارة المالية السودانية إن الحكومة زادت دعم الطحين بنسبة 40 في المئة بعد أن تسبب خفضه، هذا العام، في ارتفاع أسعار الخبز وأثار احتجاجات في الشوارع.

وقال بيان للوزارة نفسها أن السلطة المركزية في الخرطوم ستنفق 35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا بدلا من 25 مليونا كانت مقررة.

وأدى قرار خفض دعم الخبز إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت أسعار هذه المادة الحيوية في السودان. بينما قفز التضخم إلى مستوى قياسي، بلغ 66 في المئة في غشت الماضي، وهو أحد أعلى المستويات عالميا.