24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

  2. ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  3. آلام الحياة عند مهاجر سري (5.00)

  4. اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان (5.00)

  5. الأسرة الفنية تنعي صاحب "أنا مانوليش" على النت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السودان يسكت المحتجين على ارتفاع أسعار الخبز

السودان يسكت المحتجين على ارتفاع أسعار الخبز

السودان يسكت المحتجين على ارتفاع أسعار الخبز
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 نونبر 2018 - 08:45

قالت وزارة المالية السودانية إن الحكومة زادت دعم الطحين بنسبة 40 في المئة بعد أن تسبب خفضه، هذا العام، في ارتفاع أسعار الخبز وأثار احتجاجات في الشوارع.

وقال بيان للوزارة نفسها أن السلطة المركزية في الخرطوم ستنفق 35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا بدلا من 25 مليونا كانت مقررة.

وأدى قرار خفض دعم الخبز إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد بعد أن تضاعفت أسعار هذه المادة الحيوية في السودان. بينما قفز التضخم إلى مستوى قياسي، بلغ 66 في المئة في غشت الماضي، وهو أحد أعلى المستويات عالميا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.