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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد ضحايا عواصف في إيطاليا إلى 17 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عواصف في إيطاليا إلى 17 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا عواصف في إيطاليا إلى 17 قتيلا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 نونبر 2018 - 01:40

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت أنحاء من إيطاليا، وتسببت في دمار واسع، إلى 17 قتيلا بعد وفاة شخصين آخرين.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن ألمانيا لقي حتفه إثر تعرضه لصاعقة على جزيرة سردينيا، بينما توفي شخص آخر في المستشفى كانت قد أصابته صاعقة قبل عدة أيام.

والكثير من الضحايا الذين سقطوا فقدوا أرواحهم في حوادث سقوط أشجار، وقالت الرابطة الزراعية الإيطالية "كولديريتي"، في بيان، إن العواصف دمرت نحو 14 مليون شجرة، معظمها في أقصى الشمال.

وأردفت الجمعية نفسها، على متن بيانها، "سنحتاج قرنا من الزمان على الأقل لكي نعود إلى الوضع الطبيعي"، وفق تعبيرها عن الأوضاع.

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