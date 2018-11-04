نقاش الإصلاح الدستوري يجمع 7.3 ملايين كوبي

هسبريس - إفي

شارك أكثر من 7.3 مليون كوبي في النقاش حول الإصلاح الدستوري في عملية ستختتم في غضون أسبوعين، وبرزت فيها عدة قضايا مثل فترة الولاية الرئاسية والتعديل الذي يقنن زواج المثليين، وفقا للصحافة الرسمية الكوبية.

وقام سكان الجزيرة المقيمين داخل وخارج البلاد (11.1 مليون نسمة) بأكثر من 1.4 مليون مداخلة في 11 ألفا و872 اجتماعا عاما، حتى الآن، وسجلت على الموقع الالكتروني الرسمي المخصص لذلك، وفقا لسكرتير مجلس الدولة الكوبي أومير أكوستا.

وبحث الفريق المكلف بتحليل المعلومات، الذي يضم متخصصين في القانون وممثلين عن وزارات ومنظمات حكومية، 659 ألفا و527 اقتراحا، و560 ألفا وثلاثة تعديلات، و37 ألفا و238 إضافة و38 ألفا و505 إلغاءات.

وبدأت المشاورات الشعبية حول المسودة التي ستحل بديلا للدستور الساري (1976) في غشت، وأمكن فيها للكوبيين المقيمين في الخارج المشاركة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتذكر الوثيقة، التي أقرها البرلمان في أواخر يوليوز الماضي، الملكية الخاصة وتعيد تعريف الزواج كاتحاد بين شخصين دون تحديد الجنس.

وبعد انتهاء عملية الاستفتاء الشعبي، في 15 من شهر نونبر الجاري، ستبحث مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين في القانون الاقتراحات المقدمة في جلسات النقاش لإحالة المسودة الجديدة على البرلمان لاقرارها نهائيا.

وسيخضع الدستور الجديد لجمهورية كوبا إلى استفتاء شعبي في فبراير من سنة 2019.