إسرائيل تطالب الأردن بالتشاور حول أراضي الباقورة

هسبريس - متابعة

أكد مصدر أردني رفيع أن بلاده تسلمت طلبا رسميا إسرائيليا لـ "التشاور" حول تمديد حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعدما انتهت الشهر الماضي مدة الانتفاع الممنوحة بموجب ملاحق اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية الموقعة في العام 1994، بواقع 25 سنة.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد عن المصدر القول إن وزارة الخارجية الأردنية تلقت طلبا رسميا الأسبوع الماضي، من الجانب الإسرائيلي يقضي بطلب "التشاور" حول تمديد حق الانتفاع من نحو ألف فدان من الأراضي الزراعية في منطقة الغمر جنوب الأردن، وكذلك منطقة صغيرة تُعرف باسم "جزيرة السلام" قرب بحيرة طبرية شمال البلاد.

وأكد المصدر للصحيفة "تمسك بلاده بإنهاء حق الانتفاع الإسرائيلي من أراضٍ تحت السيادة الأردنية، وهو حق مكفول في قانون معاهدة السلام الأردنيةـالإسرائيلية، إذ لا يجوز تمديد العمل بحق الانتفاع إلا بموافقة الطرفين، في حين أن وقف العمل بالاتفاق يستدعي إبداء رغبة طرف واحد قبل سنة من انتهاء المدة".

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم. أما الغمر، فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.

وفي حين أوضح المصدر أن طلب التشاور الإسرائيلي "محصن بقانون معاهدة السلام"، شدد على أن "تمسك الأردن بوقف العمل بملحقَيْ الباقورة والغمر من المعاهدة هو قرار وطني مستقل محصن بالقانون بحدود التشاور وبرغبة الطرفين". وأكد أن "التشاور لا يفضي بصورة من الصور إلى الدخول في مفاوضات حول القضية".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن قبل أسبوعين "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل"، وقال :"تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني إنهاء العمل بالملحقين ... الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".