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إندونيسيا تمدد البحث عن ضحايا "الطائرة المنكوبة"

إندونيسيا تمدد البحث عن ضحايا "الطائرة المنكوبة"
هسبريس - رويترز
الأحد 04 نونبر 2018 - 19:40

مدت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد البحث لثلاثة أيام عن الضحايا والصندوق الأسود الثاني لطائرة الركاب التي سقطت الأسبوع الماضي مما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

وقال محمد سياوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ في مؤتمر صحفي "قررنا مد (البحث) لثلاثة أيام".

وأضاف أن القرار استند إلى تقييم وملاحظة لموقع سقوط الطائرة، مشيرا إلى أنه لم يجر بعد انتشال رفات الكثير من الضحايا.

وحتى اليوم الأحد جرى نقل 105 من أكياس حفظ الجثث، وقليل منها يحوي جثثا سليمة، من الموقع وتسليمها إلى الشرطة لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها، وتحددت هوية سبع من الضحايا فقط.

وقال سياوجي "أنا متأكد أن العدد سيزيد".

وتعطي الوكالة أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت في مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثاني من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز بوينج 737 ماكس والتي سقطت في البحر في وقت مبكر يوم الاثنين بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا.

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