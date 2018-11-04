24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بطلة كبيرة اسمها مريم
- "حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل
- حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
- لاعب "أياكس" حكيم زياش يظفر بجائزة جديدة
- إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (135)
- حموشي ينذر والي أمن القنيطرة ويصدر عقوبات ضدّ مسؤولين آخرين - (71)
- العثماني يطالب بتكوين الشباب للدفاع عن وطنهم - (57)
- الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي - (56)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيضانات تصرع 10 أشخاص في منطقة باليرمو
أعلن الدفاع المدني، اليوم الأحد، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في منطقة باليرمو بصقلية، من بينهم أسرة مكونة من 9 أشخاص جراء الفيضانات وارتفع منسوب مياه نهر بالمنطقة بسبب هطول أمطار غزيرة.
وتم العثور على جثث تسعة أشخاص من أسرة واحدة في منزلهم في كاستلداتشا بالقرب من باليرمو، من بينهم أطفال يبلغون من العمر سنة و ثلاث سنوات و15 سنة ، فيما تمكن ثلاثة أشخاص آخرون من نفس الأسرة من النجاة من الفيضانات التي اجتاحت عاصمة جزيرة صقلية.
وأوضحت وكالة الأنباء (أجي) أن مسير محطة خدمات عمره 44 سنة قتل مساء أمس السبت في بلدة فيكاري عندما كان في طريقه إلى مقر عمله، حيث كان موظفا آخر عالقا هناك.
وكانت السلطات قد ذكرت أن عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت أنحاء من إيطاليا وتسببت في دمار واسع أودت بحياة 17 قتيلا.
والكثير من الضحايا لقوا حتفهم في حوادث سقوط أشجار. وقالت الرابطة الزراعية الإيطالية (كولديريتي) في بيان إن العواصف دمرت نحو 14 مليون شجرة، معظمها في أقصى الشمال.
وتابعت الجمعية في بيان "سنحتاج قرنا من الزمان على الأقل لكي نعود إلى الوضع الطبيعي". كما تأثرت بهذه العواصف مناطق كثيرة من أقصى شمال البلاد إلى صقلية في جنوب غرب البلاد وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان أكثر المناطق تأثرا حيث أدت انهيارات أرضية إلى عزل قرى وإغلاق طرق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
اللهم ارحمنا يا رب العالمين.