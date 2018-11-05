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كُتّاب وآراء
نصف اللاجئين الراشدين يصلون ألمانيا دون هويات
كشف تقرير صحفي أن أغلب طالبي اللجوء مازالوا يأتون إلى ألمانيا دون وثائق هوية.
وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استجواب من حزب اليسار الألماني المعارض، أن 58 بالمئة من طالبي اللجوء الراشدين خلال النصف الاول من العام الجاري لم يقدموا وثائق هوية.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين على علم بأن جزءا من المتقدمين يتخلصون من "مستندات هويتهم، على نحو واع، من أجل زيادة فرصهم في إجراءات اللجوء".
ونقلت الصحيفة الألمانية عن إحصائية الوزارة أن 21 بالمئة فقط من السوريين و24 بالمئة من الأتراك لم يحضروا مستندات معهم، مقابل 88 بالمئة من الأفغان و89 بالمئة من الإريتريين و95 بالمئة من الجزائريين.
وتراوحت النسبة بين القادمين من نيجيريا والصومال وغينيا وغامبيا بين 97 و99 بالمئة، بحسب وزارة الداخلية الاتحادية.