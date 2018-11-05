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كُتّاب وآراء
دراسة: 88 بالمائة من التايلانديين يقرأون يوميا
خلصت دراسة حديثة أجرتها رابطة الناشرين وبائعي الكتب التايلاندية إلى أن 88% من التايلانديين يواظبون على القراءة ، ويقضون 37 دقيقة في المتوسط يوميا في القراءة.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الأحد نقلا عن الدراسة أنه ليس من الغريب أن معظم قراءة التايلانديين تكون عبر الانترنت ، حيث أن نصفهم تقريبا هم من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وغيرت التكنولوجيا عادات القراءة لدى الأشخاص ، وأطلقت المكتبة الوطنية التايلاندية مؤخرا مشروعا تحت اسم "المكتبة الرقمية الوطنية" ، وقامت بفتح مبنى جديد في المجمع نفسه لتحسين جودة الخدمة وراحة القراء.
وقال مدير المكتبة الوطنية التايلاندية :"كان لدينا فقط 10 آلاف زائر في الشهر العام الماضي ، وأردنا أن نزيد هذا العدد وتحفيز المزيد من الأشخاص على الاستمرار في القراءة والتوافد على مكتبتنا . ومن ثم ، قررنا تحويل مكتبتنا إلى مكان يمكن لزواره أن يقضوا وقتا لممارسة أنشطة متنوعة".
وافتتحت المكتبة الوطنية الشهر الماضي مبنى المكتبة الذكية الجديد الذي يوفر للقراء الاطلاع على أكثر من 10 آلاف كتابا إلكترونيا عبر الانترنت ، مع إتاحة شبكة الواي فاي ليتمكن الزوار من استخدام المكتبة كمكان للعمل المشترك عبر الانترنت