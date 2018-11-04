السنغال تعلن وفاة الخليفة العام للطريقة القادرية

هسبريس - و.م.ع

توفي الخليفة العام للطريقة القادرية (انجاسان) بمدينة تييس، سيرين الحاج مام بو محمد كونتا صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 93 عاما، حسب ما أعلنت إذاعة السنغال.

وذكر المصدر ذاته أن الراحل الذي تولى الخلافة القادرية في السنغال منذ 26 أبريل 2006، وافته المنية بروفيسك (ضاحية العاصمة دكار).

وتعد انجاسان التي تأسست ما بين سنتي 1883 و1884 من طرف الشيخ بوه كونتا، قاعدة الطريقة القادرية في منطقة غرب إفريقيا. وأصبحت هذه المدينة إحدى أهم الأماكن التي يحج لها أتباع الطريقة القادرية بالسنغال. وهي تحتضن كل سنة التجمع الروحي (غامو) الذي يحتفي بذكرى مولد رسول الله، محمد عليه الصلاة والسلام.