الوليد بن طلال: ولي العهد بريء من دم خاشقجي

هسبريس - رويترز

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الأحد إن تحقيقا رسميا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطلب الوليد من السعودية خلال حديث لمحطة فوكس نيوز الكشف عن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن.

وقُتل خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست ومنتقد للحكومة السعودية وولي العهد، بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وقال الأمير الوليد لفوكس نيوز إن التحقيقات السعودية الرسمية ستكشف عدم وجود أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي.

وأضاف "رجاء دعونا نتيح بعض الوقت للانتهاء من التحقيق".

وقال "أخاطب السعودية من خلال برنامجكم أن تعلن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن وأعتقد أنها ستظهر بنسبة مئة في المئة براءة ساحة ولي العهد السعودي".