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الرئيسية | خارج الحدود | الوليد بن طلال: ولي العهد بريء من دم خاشقجي

الوليد بن طلال: ولي العهد بريء من دم خاشقجي

الوليد بن طلال: ولي العهد بريء من دم خاشقجي
هسبريس - رويترز
الأحد 04 نونبر 2018 - 21:35

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم الأحد إن تحقيقا رسميا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيبرئ ساحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وطلب الوليد من السعودية خلال حديث لمحطة فوكس نيوز الكشف عن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن.

وقُتل خاشقجي، وهو كاتب رأي بصحيفة واشنطن بوست ومنتقد للحكومة السعودية وولي العهد، بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر.

وقال الأمير الوليد لفوكس نيوز إن التحقيقات السعودية الرسمية ستكشف عدم وجود أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي.

وأضاف "رجاء دعونا نتيح بعض الوقت للانتهاء من التحقيق".

وقال "أخاطب السعودية من خلال برنامجكم أن تعلن نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن وأعتقد أنها ستظهر بنسبة مئة في المئة براءة ساحة ولي العهد السعودي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - جلول الأحد 04 نونبر 2018 - 21:47
يقول المثل المغربي :شكون شهدلك العروس ،قاتلوا: اما وخالتي ...
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136
2 - عبدالرحمان الأحد 04 نونبر 2018 - 21:49
بعد الإفراج عن خالد لاتحسب اك ياوليد. يعني أنك أذكى من المحققين كي تتوصل لدليل البرائة. مادليلك إدن
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104
3 - اليمين على من. انكر الأحد 04 نونبر 2018 - 21:56
عليه. ان يقولها. بفمه. ويقسم. على دلك
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39
4 - Peace الأحد 04 نونبر 2018 - 22:07
اتمنى ذلك من كل قلبي يا سيد وليد بن طلال, انا اثق فيك, و اظن ان اردوغان هو الذي قتل جمال. رغم ان ولي عهد السعودية كان طامعا في المنصب الاعلى المتنافس عليه عالميا, الا انه على ما اظن لم يصل الى درجة القتل و لكن الاثارة و جذب الانتباه و الاغراء فقط.
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-98
5 - Maher الأحد 04 نونبر 2018 - 22:13
هل انت محقق مستقل لتقول الحقيقة, بالطبع ستدافع عن بني جلدتك و بني عمومتك. لا ثقة في القضاء السعودي و العربي بصفه عامة.
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30
6 - khaledtop الأحد 04 نونبر 2018 - 22:29
لاحولۃ ولاقوۃ الابالله
الان قد كفرت من قبل.....
بعد اعتراف السعوديۃ بقتل الصحافي في القنصليۃ..لايهم ان اعترف الامير ام لا. هل سيكون القصاص في بلاد تدعي تطبيقه ...ام فقط يطبق علي الضعفاء والفقراء...
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18
7 - talha الأحد 04 نونبر 2018 - 22:31
وقال الأمير الوليد لفوكس نيوز إن التحقيقات السعودية الرسمية ستكشف عدم وجود أي دور لولي العهد في مقتل خاشقجي.
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8
8 - wood الأحد 04 نونبر 2018 - 22:42
ما على المتورطين في جريمة إغتيال خاشقجي الا تسليم أنفسهم للمحاكمة خارج السعودية و هم من قمة الهرم الى أسفله ، فهذا هو الطريق الأسلم . أما دون ذلك فمضيعة للوقت و سيصبحون منبوذين دوليا و أضحوكة في نظر العالم . فعندما يقول وزير الخارجية الأمريكي انه سيحاسب المسؤولين في السعودية و أن السعودية ستبقى حليفا لأمريكا فهذا يدل أن أمريكا هي حاليا التي تحكم في السعودية . فهذه الجريمة قد محت بالمطلق و جود أي دولة إسمها السعودية بل أصبحت مجرد منطقة نفود لأمريكا . فلن تتردد الولايات المتحدة الأمريكية في الإمعان في إذلال الحكام العرب و لن يختلف مصيرهم على الأغلب عن مصير صدام الذي تم شنقه في عيد الأضحى !!!
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