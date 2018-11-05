24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- مريم أمجون..النبوغ المغربي الذي نحتاجه
- المؤسسة الملكية بالمغرب: مكانتها واختصاصاتها
- ارتفاع لافت لمعدلات انتحار الصغار في اليابان
- 52 ألف عاطل انضموا إلى صفوف البطالة بإسبانيا
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
خريجو أكاديمية الفنون التقليدية يطمحون إلى ملامسة مجد العالمية (5.00)
الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" (5.00)
- الساعة الإضافية تشعل جلسة "النواب" .. برلمانية: "صيفنا وْلى شْتْوة" - (129)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (99)
- مافيات هولندية تُغرق المملكة بأقراص "إكستازي" و"حبوب السعادة" - (66)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (64)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
52 ألف عاطل انضموا إلى صفوف البطالة بإسبانيا
انضم 52 ألف و195 شخصا في شهر أكتوبر الماضي إلى طابور البطالة بإسبانيا في أكتوبر ليرتفع إجمالي العدد إلى ثلاثة ملايين و254 ألف و703 أشخاص، بحسب وزارة العمل والهجرة والتأمين الاجتماعي.
وفي العام الماضي، انخفض عدد العاطلين بواقع 212 ألف و323 عاملا، إلى أن وصلت إلى أقل مستوى في العقد الأخير.
وبلغ عدد المؤمن عليهم 18 مليون و993 ألف و73 شخصا بعد زيادة 130 ألف و360 مقارنة بسبتمبر الماضي.
وانخفض عدد العاملين في قطاع البناء بينما ارتفع في باقي القطاعات وبخاصة الخدمات والزراعة والصناعة.