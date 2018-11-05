52 ألف عاطل انضموا إلى صفوف البطالة بإسبانيا

هسبريس - إفي

انضم 52 ألف و195 شخصا في شهر أكتوبر الماضي إلى طابور البطالة بإسبانيا في أكتوبر ليرتفع إجمالي العدد إلى ثلاثة ملايين و254 ألف و703 أشخاص، بحسب وزارة العمل والهجرة والتأمين الاجتماعي.

وفي العام الماضي، انخفض عدد العاطلين بواقع 212 ألف و323 عاملا، إلى أن وصلت إلى أقل مستوى في العقد الأخير.

وبلغ عدد المؤمن عليهم 18 مليون و993 ألف و73 شخصا بعد زيادة 130 ألف و360 مقارنة بسبتمبر الماضي.

وانخفض عدد العاملين في قطاع البناء بينما ارتفع في باقي القطاعات وبخاصة الخدمات والزراعة والصناعة.