ترامب: السعودية "أساءت" استخدام أسلحتنا في اليمن

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت اليوم إن السعودية لم تعرف كيف "تستخدم الأسلحة" الأمريكية حين قتل التحالف الذي تقوده الرياض 40 طفلا على الأقل كانوا يسافرون في حافلة، خلال قصف في غشت الماضي شمال غربي اليمن.

جاء ذلك ردا على سؤال ترامب حول ما إذا كان متضايقا من استخدام قنبلة أمريكية في هجوم للتحالف العربي المدعوم من واشنطن والذي أسفر عن مقتل 51 شخصا.

وقال ترامب "متضايق ليست كلمة قوية بما يكفي. لقد كانوا أشخاصا لا يعرفون كيفية استخدام السلاح، وهو أمر مريع"، مشيرا إلى أن الأمريكيين لم يديروا إطلاق هذه القنبلة.

وقال "سأتحدث عن الكثير من الأشياء مع السعوديين، ولكن بالتأكيد لن يكون لدي أشخاص لا يعرفوا كيف يستخدمون الأسلحة ويطلقون النار على حافلات أطفال".

ووصف الرئيس القصف بـ"المروع" وقال إنه شجب ما حدث.

وأضاف "ما يحدث في اليمن بشكل عام شيء مروع، ونحن نقيمه بعناية. نحن ندرس ما يحدث في اليمن"، معتبرا أن هذه الدولة هي "على الأرجح أسوأ مكان في العالم الآن".

وبدأ النزاع في اليمن في 2014 حين احتل المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، واشتد في 2015 مع تدخل تحالف عربي لمناصرة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وأقر التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشن هجمات قتل فيها عشرات المدنيين، وتشهد اليمن حاليا أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.