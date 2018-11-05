أعمال تخريب توقف مئات الأشخاص في باكستان

هسبريس - د.ب.أ

ذكر مسؤولون اليوم الاثنين أن السلطات الباكستانية اعتقلت مئات الاشخاص يوم الأحد، للاشتباه في اعتدائهم على الشرطة والقيام بأعمال تخريب، أثناء احتجاجات واسعة جرت بسبب تبرئة امرأة مسيحية كان قد حكم عليها بالإعدام لإدانتها بالتجديف.

وقد جرت الاعتقالات بعد أن قام وزير الداخلية في البلاد بتوجيه الحكومات الإقليمية والوكالات الاتحادية، لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين في أعمال العنف والتسبب في حدوث أضرار للممتلكات العامة والخاصة أثناء الاضطرابات.

وقال بشارت علي، وهو متحدث باسم شرطة البنجاب: "اعتقلنا المشتبه بهم بسبب إصابتهم لأفراد الشرطة، وإلحاق أضرار في الممتلكات العامة والخاصة". من ناحية أخرى، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شرطة البنجاب اعتقلت أكثر من1100 شخص.

وكانت حركة "لبيك باكستان" قد تسببت في إصابة البلاد بحالة من الشلل لمدة ثلاثة أيام، بسبب الاحتجاجات، بعد أن أمرت المحكمة العليا بالإفراج عن آسيا بيبي، وهي إمرأة مسيحية حُكم عليها بالإعدام في عام 2010 لادانتها بالتجديف أثناء نزاعها مع مسلمات.