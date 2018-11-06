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كُتّاب وآراء
استطلاع: الأوروبيون يفضلون الماضي على الحاضر
ذكر غالبية الأوروبيين في استطلاع للرأي أنهم يرون أن الماضي أفضل بالنسبة لهم من الحاضر.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس الاثنين، أن 67% من الأوروبيين يرون أن لديهم حنين إلى الماضي (نوستالجيا)، وبلغت النسبة بين الألمان 61%.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية، فإن نحو 78% ممن لديهم حنين إلى الماضي يرون أن المهاجرين لا يريدون الاندماج في المجتمع، بينما بلغت نسبة من يرون ذلك بين الأفراد الذين ليس لديهم حنين إلى الماضي 63%.
وقالت إزابيل هوفمان المشاركة في إعداد الاستطلاع إن الحنين إلى الماضي يعتبر أيضا إشارة إلى حالة عدم تيقن كبيرة في المجتمع.
شمل الاستطلاع، الذي أجري في يونيو الماضي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، 10885 فردا.