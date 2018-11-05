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الرئيسية | خارج الحدود | نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع

نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع

نجلا خاشقجي ينشدان دفن جثة والدهما بالبقيع
هسبريس - رويترز
الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:40

وجه نجلا الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي نداء من أجل إعادة جثمان والدهما، وقالا إنهما يريدان عودة الجثمان للسعودية لدفنه هناك.

وقال صلاح وعبد الله خاشقجي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن الأسرة لا يمكنها تحمل العبء العصبي لوفاة والدهما دون وجود الجثمان.

وقال صلاح خاشقجي "إنه وضع غير طبيعي وإنها وفاة غير طبيعية على الإطلاق. كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته.

"لقد تحدثت بشأن ذلك مع السلطات السعودية وأتعشم فقط أن يحدث ذلك قريبا".

وقابل الملك سلمان والأمير محمد صلاح خاشقجي في الرياض في 24 أكتوبر لتقديم العزاء له مع أفراد أسرة خاشقجي الآخرين.

وتوجه صلاح إلى واشنطن بعد ذلك بيوم وكانت مقابلته مع (سي.إن.إن) أول تصريحات علنية يدلى بها منذ ذلك الحين.

وقال صلاح خاشقجي" إننا فقط بحاجة للتأكد أنه يرقد في سلام. ما زلت حتى الآن لا أصدق أنه مات".

وأضاف أن هناك قدرا كبيرا من "المعلومات المضللة" بشأن ملابسات موته. وقال إن الاتهامات بأن والده كان مؤيدا لجماعة الإخوان المسلمين غير حقيقية.

وعندما سئل عن الطريقة التي يجب أن يتذكر بها الناس خاشقجي قال صلاح "كرجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع.. وكرجل كان يحب بلاده ويؤمن بها بشكل كبير وبإمكاناتها.

"لم يكن جمال معارضا على الإطلاق. كان يؤمن بالنظام الملكي، وأن هذا هو الشيء الذي يحافظ على وحدة البلد. وكان يؤمن بالتحول الجاري حاليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يالجين بولوت الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:48
جثة جمال خاشقجي موجودة في تركيا وعملية الدفن في المدينة المنورة أمر صعب للغاية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بريء
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-99
2 - مشاركة الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:51
اللهم تولاه برحمتك وتبثه عند السؤال واسكنه فسيح جناتك وارزق اهله واحبته الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون
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48
3 - باسو الاثنين 05 نونبر 2018 - 18:06
ونتمنى نحن ايضا ان تظهر الحقيقة كاملة بالرغم من ان الموضوع لا يهمنا
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