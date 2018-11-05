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كُتّاب وآراء
مبيعات السيارات المستوردة ترتفع في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الاثنين ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 24% خلال شهر اكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الرابطة الكورية لمستوردي وموزعي السيارات قالت في بيان إن عدد السيارات المستوردة المسجلة حديثا ارتفع إلى 20813 سيارة الشهر الماضي مقارنة بـ 16833 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأرجعت الرابطة هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على طرازات السيارات الجديدة.
وأظهرت البيانات تراجع مبيعات سيارات بي ام دبليو خلال الشهر الماضي بنسبة 52% لتصل إلى 2131 سيارة مقارنة بـ 4400 خلال اكتوبر 2017، في حين ارتفعت مبيعات مرسيدس بنز بنسبة 40% لتصل إلى 6371 سيارة مقارنة بـ 4539 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ عدد السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الفترة من يناير إلى اكتوبر الماضيين 217868 سيارة بارتفاع بواقع 190394 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت رابطة موزعي ومستوردي السيارات إن حجم السيارات المستوردة مثل 17.01% من السوق المحلي لسيارات الركاب خلال أول عشرة أشهر من العام، مقارنة بــــ 15.17% خلال نفس الفترة من العام الماضي.