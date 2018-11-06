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الرئيسية | خارج الحدود | معدل التضخم يصل إلى أعلى المستويات في تركيا

معدل التضخم يصل إلى أعلى المستويات في تركيا

معدل التضخم يصل إلى أعلى المستويات في تركيا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:07

ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا خلال شهر أكتوبر حتى 25.24% ليصبح في أعلى مستوى له منذ 2003، بحسب ما أفاد معهد الإحصاء التركي.

وتجاوز المعدل بنسبة 23.5% الذي توقعه البنك المركزي التركي في أواخر العام الجاري.

ووفقا لبيانات نشرها المعهد، فإن المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.67% بين سبتمبر وأكتوبر.

وأقر وزير المالية بيرات البيراك بأن التضخم "تجاوز التوقعات"، وطالب مؤخرا الشركات بخفض أسعار البيع للجمهور بنسبة 10% كإجراء لمواجهة التضخم.

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