معدل التضخم يصل إلى أعلى المستويات في تركيا

هسبريس - إفي

ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا خلال شهر أكتوبر حتى 25.24% ليصبح في أعلى مستوى له منذ 2003، بحسب ما أفاد معهد الإحصاء التركي.

وتجاوز المعدل بنسبة 23.5% الذي توقعه البنك المركزي التركي في أواخر العام الجاري.

ووفقا لبيانات نشرها المعهد، فإن المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.67% بين سبتمبر وأكتوبر.

وأقر وزير المالية بيرات البيراك بأن التضخم "تجاوز التوقعات"، وطالب مؤخرا الشركات بخفض أسعار البيع للجمهور بنسبة 10% كإجراء لمواجهة التضخم.