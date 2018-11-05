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الرئيسية | خارج الحدود | المغرب ينال عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

المغرب ينال عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

المغرب ينال عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:05

انتخب المغرب، الاثنين، بدبي، عضوا بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لولاية جديدة.

وجرى انتخاب حسن طاليب رئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد.

جاء ذلك في إطار أشغال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2018 في دورته ال 20، الذي يشارك فيه المغرب بوفد يرأسه محمد أيت وعلي سفير الملك بالامارات العربية المتحدة، ويتشكل من ثلاثة قطاعات هي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وهكذا تم انتخاب المغرب مجددا بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بعد حصوله على 133 صوتا واحتلاله المركز الثالث بفارق ضئيل عن المركزين الأول والثاني، فيما انتخب طاليب، عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد بعد احتلاله المركز الاول وحصوله على 130 صوتا.

وقال أيت وعلي إن هذه "النتيجة الإيجابية والمشرفة" تعكس مدى التقدم الذي يعرفه المغرب في مجال الاتصالات، والذي جعل منه رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك بدعم من استراتيجية المغرب الرقمي.

وأضاف السفير أن الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للاتصالات اعترفت بشكل واضح وجلي بهذا التقدم وذلك بتصويتها على منح ولاية جديدة للمغرب في المجلس وانتخاب طاليب عضوا بلجنة لوائح الراديو.

وشهدت الانتخابات المتعلقة بالمجلس ولجنة لوائح الراديو بالاتحاد منافسة قوية بين الدول المرشحة تمكن فيها المغرب من تحقيق هذا الفوز مما يعكس حضوره على الساحة الدولية بصفة عامة والافريقية على وجه الخصوص.

يشار إلى أن دبي، احتضنت الخميس الماضي، حفل استقبال للترويج لملفي ترشيح المغرب المتعلقين بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة لوائح الراديو بالاتحاد ترأسه أيت وعلي وحضره الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، هولن زهاو ورؤساء وفود ومندوبون مشاركون في المؤتمر من مختلف الجنسيات.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - YAHya الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:25
إنك العظيم يا المغرب ❤
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2 - simou الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:51
كيف نتحذث عن مغرب متقدم في وسائل الإتصال ولا تزال عدت مناطق لاتتوفر على أدنى صبيب من الأنترنيت أو الإتصال
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