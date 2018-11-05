24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حول وفاة راعي غنم بتازة
- ترامب: السعودية "أساءت" استخدام أسلحتنا في اليمن
- أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل
- أعمال تخريب توقف مئات الأشخاص في باكستان
- دورتموند يشكر أشرف حكيمي باللهجة المغربية
التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)
العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (98)
- تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة - (61)
- "تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج - (44)
- البوليساريو تقاضي شركات التأمين الفرنسية في الأقاليم الصحراوية - (40)
- المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تلف مؤشر السرعة وراء تحطم الطائرة الإندونيسية
قالت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا اليوم الاثنين إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر أربع رحلات للطائرة بوينج 737 ماكس التي تحطمت الأسبوع الماضي مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189.
وقال رئيس الهيئة سورجانتو تجاهجونو للصحفيين إنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف "نتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينج لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية".
ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعقيب. وسلمت الشركة 219 طائرة من طراز 737 ماكس لعملاء في جميع أنحاء العالم.