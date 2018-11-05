24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التصفية القضائية لـ"سامير" تشمل الملياردير العامودي و5 مسؤولين (5.00)

  2. الموت يطفئ شُعلة الصقلي مبدع كلمات النشيد الوطني (5.00)

  3. نشر تحقيق لمخطوطة قرآنية ولاختلافها مع مصحفنا (5.00)

  4. رداءة طريق تثير استنكار السكان ناحية سطات (5.00)

  5. العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تلف مؤشر السرعة وراء تحطم الطائرة الإندونيسية

تلف مؤشر السرعة وراء تحطم الطائرة الإندونيسية

تلف مؤشر السرعة وراء تحطم الطائرة الإندونيسية
هسبريس - رويترز
الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:50

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا اليوم الاثنين إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفا خلال آخر أربع رحلات للطائرة بوينج 737 ماكس التي تحطمت الأسبوع الماضي مما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189.

وقال رئيس الهيئة سورجانتو تجاهجونو للصحفيين إنه جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة، مضيفا أن الهيئة تستفسر من شركة بوينج والسلطات الأمريكية عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "نتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينج لإجراء عمليات فحص مفصلة تتعلق بمؤشر السرعة الجوية".

ولم ترد بوينج بعد على طلب للتعقيب. وسلمت الشركة 219 طائرة من طراز 737 ماكس لعملاء في جميع أنحاء العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يونس الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:27
النزاهة في التحقيق والاعتراف بالخطأ من شروط الدولة العادلة وليس تلفيق التهم لسائق لإسكات الرأي العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - الشيفور الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:43
رحم الله كل الموتى.لوكان فالمغرب كون لصقوها فالشيفوووور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.