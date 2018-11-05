الأقوى منذ 20 عامًا .. سيول وأمطار غزيرة تجتاح أرجاء السعودية

هسبريس - متابعة

تشهد عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية أمطارًا غزيرة وسيولًا وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأقوى منذ 20 عامًا، حيث تسببت في وفاة 5 أشخاص وقطع طرق رئيسية واحتجاز مواطنين حتى اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، في سلسلة تنبيهات، من استمرار تدهور الأحوال الجوية على خلفية انهمار السيول في عدد من مناطق المملكة بدأت في 28 أكتوبر الماضي.

وتوقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار المتراوحة بين الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، في مناطق مكة المكرمة، والرياض، وحائل، والشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، والباحة، والجوف، والحدود الشمالية للبلاد.

وتحت عنوان "الأقوى منذ 20 عاماً.. سيول السبت تعزل جدم وبني يزيد بالساحل الغربي للمملكة"، وصفت صحيفة "عكاظ" السعودية سوء الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة التي قالت إنها تسببت في قطع الطرق وتضرر الاتصالات وعزل بعض المواطنين عن منازلهم واحتجازهم لساعات.

وفي منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، والمدينة المنورة وجازان والعاصمة الرياض تلقى الدفاع المدني مئات البلاغات عن احتجاز لعشرات الأشخاص ومركبات وسقوط أشجار وأعمدة إنارة وغلق طرق رئيسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسيول الجارفة التي شهدتها عدة مناطق في المملكة العربية خلال الأيام الماضية.

ويظهر أحد الفيديوهات على موقع "تويتر" سيولا قوية تجرف مجموعة من الشبان، بينما يحاول مواطنون مساعدتهم.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا حيث جرفتهم السيول في مناطق مختلفة بالمملكة، وفق بيانات منفصلة للدفاع المدني.

وعلى مدار الأيام الماضية، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي بالجميع أخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء القيادة.