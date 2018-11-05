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كُتّاب وآراء
الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل"
أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، اليوم الاثنين، حظر إقامة الصلوات الخمس في تاج محل بمدينة أغرا شمال الهند.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن المسؤولين واعتبارًا من مساء أمس، قطعوا المياه عن الخزانات التي تغذي صنابير المواضىء.
وأشارت الصحيفة أن الإمام سيد صادق علي، الذي جاء إلى المسجد لإقامة الصلاة، فوجئ بقطع المياه عن خزانات المواضىء.
ووفق الصحيفة، قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين، إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة في تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك.
وأضاف حسين أن العقليات المعادية للمسلمين في كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، تقف وراء القرار المذكور.
من جهته، قال مسؤول الآثار في المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، فاسانت سواران، إن الحظر يأتي تنفيذًا لقرار قضائي، وأن المسجد سيكون مفتوحًا فقط لصلوات الجمعة.
يشار إلى أن المحكمة العليا الهندية أصدرت في شهر يوليو الماضي، قرارًا يسمح للمسلمين المقيمين في مدينة أغرا بولاية "أتر برديش" (شمال) فقط، بإقامة الصلوات الخمس وصلوات الجمعة في تاج محل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
taj mahal .the big quetion where are the muslims counries as saudi arabia turkey and pakistan for rejecting this worst decision .or make a pression against hindoss government
تاج محل هو مكان رمز للمحبة، لا يمكن بتاتا أن يتحول الى مكان لايديولوجية الكراهية
مكان الصلاة لا يحتاج مباني عالية و سجادات مزخرفة و زرابي ملونة! العبادة لله، لا للمآثر و البنايات. من الاحسن ان تكون المساجد و أماكن الصلاة بسيطة و نظيفة. مثل المصلى، أماكن صلاة العيد، لكن المخزن يشوهها بوضع الاعلام الوطنية في المناسبة!