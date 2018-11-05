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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل"

الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل"

الهند تحظر إقامة الصلوات الخمس في "تاج محل"
هسبريس - الأناضول
الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:49

أعلنت المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، اليوم الاثنين، حظر إقامة الصلوات الخمس في تاج محل بمدينة أغرا شمال الهند.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن المسؤولين واعتبارًا من مساء أمس، قطعوا المياه عن الخزانات التي تغذي صنابير المواضىء.

وأشارت الصحيفة أن الإمام سيد صادق علي، الذي جاء إلى المسجد لإقامة الصلاة، فوجئ بقطع المياه عن خزانات المواضىء.

ووفق الصحيفة، قال رئيس لجنة تاج محل سيد إبراهيم حسين، إن المسلمين يقيمون الصلوات منذ سنوات طويلة في تاج محل، ولا يوجد سبب لمنعهم من ذلك.

وأضاف حسين أن العقليات المعادية للمسلمين في كل من الحكومة المركزية والحكومة المحلية، تقف وراء القرار المذكور.

من جهته، قال مسؤول الآثار في المنظمة الهندية للأبحاث الأثرية، فاسانت سواران، إن الحظر يأتي تنفيذًا لقرار قضائي، وأن المسجد سيكون مفتوحًا فقط لصلوات الجمعة.

يشار إلى أن المحكمة العليا الهندية أصدرت في شهر يوليو الماضي، قرارًا يسمح للمسلمين المقيمين في مدينة أغرا بولاية "أتر برديش" (شمال) فقط، بإقامة الصلوات الخمس وصلوات الجمعة في تاج محل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - abdellatif الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:04
ils profitent de la faiblesse des musulmans pour passer ce qu ils veulent
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2 - نبيل المغربي الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:05
الحزب الحاكم في الهند خلق الفرقة و الشقاق بين مكونات الشعب الهندي، لا تنتظر خيرا من دولة لا تحترم شعوبها
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3 - Rabat الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:06
india is a younger zionist s daughter..it has historic alliance with aibro state so it is a normaly news that it makes adoration as crime in
taj mahal .the big quetion where are the muslims counries as saudi arabia turkey and pakistan for rejecting this worst decision .or make a pression against hindoss government
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4 - لاديني الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:11
قرار ممتاز
تاج محل هو مكان رمز للمحبة، لا يمكن بتاتا أن يتحول الى مكان لايديولوجية الكراهية
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5 - رأي الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:22
هذا المسجد والضريح في نفس الوقت يستمد لقبه بانه احد عجائب الدنيا السبعة من الالاف المؤلفة والاعداد الهائلة من المصلين الذين يصلون داخله بالاضافة الى طريقة بناءه وبهذا الاجراء الهندي التعسفي من طرف عبدة البقرة سيفقد المسجد مكانته في لائحة عجائب الدنيا السبع .
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6 - Me again الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:32
قرار مهم حسب الصورة!
مكان الصلاة لا يحتاج مباني عالية و سجادات مزخرفة و زرابي ملونة! العبادة لله، لا للمآثر و البنايات. من الاحسن ان تكون المساجد و أماكن الصلاة بسيطة و نظيفة. مثل المصلى، أماكن صلاة العيد، لكن المخزن يشوهها بوضع الاعلام الوطنية في المناسبة!
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7 - kamal الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:36
أنا مع فرض النظام في الأماكن العامة، لكن من التعسف منع الناس من صلاتهم على الأقل جزء من المسجد يظل مفتوحا للصلاة و الباقي يظل للسياح والزائرين الغير المسلمين.
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