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كُتّاب وآراء
سريان حزمة عقوبات أمريكية جديدة على إيران
فرضت الحكومة الأمريكية اليوم عقوبات جديدة على إيران تجرم بيع النفط الإيراني، والمعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني وقطاع الموانئ في الدولة الفارسية، ولكنها تشمل استثناءات لثماني دول.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين قبل ساعات من فرض القيود "إنها أقوى عقوبات فرضتها بلدنا على الإطلاق".
وقررت الحكومة الأمريكية بدء سريان العقوبات منتصف ليل الأحد-الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (05.00 بتوقيت غرينتش).
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة أن بلاده تنوي إعفاء بحد أقصى ثماني دول أو "ولايات قضائية" عملت في الأوقات الأخيرة على خفض وارداتها النفطية من الدولة الفارسية "إلى صفر".
ولم يحدد بومبيو تلك الدول التي ستستفيد من الإعفاء لمدة ستة أشهر، ولكن يتوقع أن يكون بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بحسب صحيفة (نيويورك تايمز).
وتأتي حزمة العقوبات الجديدة نتيجة قرار ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 وفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بشراء النفط الإيراني.
وكانت حزمة العقوبات الاولى التي بدأ سريانها في 6 غشت قد شملت استئناف القيود على شراء الدولار الأمريكي من جانب الحكومة الإيرانية، وشراء الدين الإيراني والإتجار بالذهب ومعادن أخرى نفيسة، وغيرها.
وبمناسبة حزمة العقوبات الثانية، ستضم وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 300 جهة جديدة في قائمتها السوداء، بالإضافة إلى 400 أخرى ستعود إليها بعدما خرجت في 2015 حين تم إنهاء العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي.