رئيس البرازيل يعلن الحرب على "الأخبار الكاذبة"

هسبريس - رويترز

بالنسبة للرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو فإن مهاجمة المنصات الإعلامية منتقدة له بشكل شبه يومي على وسائل التواصل الاجتماعي ليس كافيا إذ أنه تعهد بضرب هذه المنصات في الصميم فور توليه السلطة.

وبعد أن يصبح نصف مليار دولار من ميزانيات التسويق الخاصة بالقطاع العام تحت إدارته، يهدد الضابط السابق بالجيش والذي يتملكه الغضب بخفض شراء الإعلانات بمجموعات إعلامية على خصومة معه، وهو ما سيمثل ضربة للأسس المالية للصحافة الحرة في البرازيل.

وبعد حملة وصف فيها بولسونارو التحقيقات الصحفية بأنها "أخبار كاذبة" اخترعتها مؤسسة فاسدة، وملاحقة أنصاره لصحفيين، فإن التهديدات الجديدة تسببت في إصابة غرف الأخبار بحالة من الإحباط.

وعندما سئل بولسونارو في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي عما إذا كان سيحترم حرية الصحافة حتى مع صحيفة (فولها دي ساو باولو) الأكثر توزيعا في البرازيل والتي تنتقده بشدة، فقد كان إجابته حادة للغاية.

وقال في مقابلة استمت بالتوتر مع تلفزيون جلوبو "بقدر ما أشعر بالاهتمام إزاء الإعلانات الحكومية، فإن الصحافة التي تتصرف هكذا، وتكذب بلا خجل، لن يكون لها أي دعم من الحكومة الاتحادية".

والأموال العامة ليست سوى جزء بسيط من إيرادات معظم المجموعات الإعلامية الرئيسية، إلا أن احتمال وجود رئيس يهدد بمعاقبة التغطية الصحفية غير الموالية له يضع العديد من الصحفيين تحت ضغط.

وقال العديد من الصحفيين المخضرمين الذين يعملون في أكبر المؤسسات الإخبارية في البرازيل لرويترز في الأسابيع الأخيرة إنهم بدأوا يعيدون النظر في نقدهم خوفا من رد فعل حكومة بولسونارو والتعرض لأعمال عنف من أنصاره.

وقالت هيئات رقابة صحفية برازيلية إن هناك تصعيدا في التهديدات والعدوان ضد الصحفيين.

وقالت جماعة أبراجي للصحافة الاستقصائية إنها رصدت أكثر من 150 واقعة تهديد لصحفيين يغطون الحملات الانتخابية. وأضافت أن أغلب الهجمات على الصحفيين شنها مؤيدو بولسونارو.