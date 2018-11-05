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كُتّاب وآراء
بوتفليقة بأمر بالإفراج عن 5 جنرالات جزائريين
أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم، بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات تم إيداعهم السجن العسكري في البليدة يوم 15 أكتوبر الماضي، على خلفية قضايا فساد.
وكشف مصادر جزائرية متطابقة أن قرار الإفراج الذي صدر اليوم، يشمل كل من اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني.
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تعليقات الزوّار (8)
أصبح كدمية تتخد القرارات بإسمه من طرف الجنرالات المتحكمة في زمام الأمور.