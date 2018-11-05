بوتفليقة بأمر بالإفراج عن 5 جنرالات جزائريين

هسبريس - متابعة

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم، بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات تم إيداعهم السجن العسكري في البليدة يوم 15 أكتوبر الماضي، على خلفية قضايا فساد.

وكشف مصادر جزائرية متطابقة أن قرار الإفراج الذي صدر اليوم، يشمل كل من اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني.