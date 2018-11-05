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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة بأمر بالإفراج عن 5 جنرالات جزائريين

بوتفليقة بأمر بالإفراج عن 5 جنرالات جزائريين

بوتفليقة بأمر بالإفراج عن 5 جنرالات جزائريين
هسبريس - متابعة
الاثنين 05 نونبر 2018 - 21:52

أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم، بالإفراج المؤقت عن 5 جنرالات تم إيداعهم السجن العسكري في البليدة يوم 15 أكتوبر الماضي، على خلفية قضايا فساد.

وكشف مصادر جزائرية متطابقة أن قرار الإفراج الذي صدر اليوم، يشمل كل من اللواء الحبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، واللواء بوجمعة بودواور المدير السابق لدائرة المالية بوزارة الدفاع الوطني، واللواء مناد نوبة، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ماعلى باليش الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:01
صحيح أن بوتفليقة فقد القدرة عن الكلام ، لأجل ذالك لم يفرج على أكثر من 5 جنرالات . وقد أشار للسجان بيده ليلمح له بعدد أصابع اليد أي 5 فقط .
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2 - أحمد السعيدي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:03
كيف لرجل شبه نائم لا يعي ما يقع حوله أن يتخذ قرارا كهذا؟
أصبح كدمية تتخد القرارات بإسمه من طرف الجنرالات المتحكمة في زمام الأمور.
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3 - Mohamed الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:27
و بوتفليقة من سيفرج عنه.البارحة شاهدت برنامج عن بوتفليقة في تلفزة الشروق قالو بأن بوتفلية ازداد في تلمسان هههههه.المغرب واقف ليهم فالحلاقم الله يسترِ
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4 - نورالدين الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:42
واش هادو علامن كيضحكو دبا بغو قولو لينه رءيس بقي عندو سلطه هو شبه ميت
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5 - الحمريطي الوجدي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:43
اتركوا الرءيس يرتاح.. ابن بلدتنا.. لماذا تنسبون له قرارات لم يتخذها .انه مريض .. اذا تمت الصفقة بين الكايد صالح و خمسة ضباط كانوا في السجن فسموا الأمور بمسمياتها .. اتخذ القرار الكايد صالح بعد الاتفاق على صفقة الصلح ...وبعد أن تمت إعادة تربية الضباط إلى بيت الطاعة ليعتبروا ويكونوا عبرة للاخرين .. على كل حال هذا شأن داخلي للجزاءر الدولة .. اما أن ينسب القرار إلى رءيس مريض فهو أمر يسيء إلى سمعة الجزاءر الدولة وحكامها العسكريون لذى الرأي العام العالمي والوطني...
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6 - ABDERAHMAN الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:47
كان الأحرى بفخامة الرئيس الجزائري أن يأمر بالإفراح عن الصحفيين الذين يتابعان من أجل "التشهير" لا أن يعفو عن المفسدين الدين ينهبون أموال الشعب الجزائري ولكن يبدو أن هناك من يحاول لف الحبل حول عنقها وتكميم أفواهيها
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7 - hmad الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:58
هدا النوع من القرارات يضحيكونا و كأن بوتفليقة يعلم ما يجري حوله أظن بأن بوتفليقة لا يفرق بين جنيرال و شباكوني
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8 - moh الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:00
احسن اجرا ء كان بالقبض على الفاسدين سرعان ما تم التراجع عنه لا امل يرجى من النظام المتعفن
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