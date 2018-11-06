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انطلاق محاكمة البارون "إل تشابو" في نيويورك

انطلاق محاكمة البارون "إل تشابو" في نيويورك
هسبريس ـ متابعة
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 11:45

بدأت في نيويورك محاكمة بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان، الشهير بلقب "إل تشابو"، ويوجه الادعاء إلى غوسمان، الذي كان على رأس أحد أقوى عصابات المخدرات في العالم لمدة 25 عاما، تهمة تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وحيازة أسلحة نارية وتبييض الأموال.

بعد عامين من تسليمه إلى السلطات الأمريكية من طرف نظيرتها المسكيكية، انطلقت محاكمة بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوسمان، ليتابع زعيم العصابات الذي طاردته العدالة لسنوات في نيويورك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووصل "إل تشابو"، وهو لقب يعني "قصير القامة"، إلى محكمة بروكلين مرتديا بزّة بلون أزرق داكن وقميصا أبيض. وبدا الرجل، الذي استعان بمترجم ويعتبره القضاء الأميركي أقوى تاجر مخدرات منذ وفاة بابلو إسكوبار في 1993، هادئ البال ومتنبّها لما يحصل حوله.

ويتّهم غوسمان، البالغ من العمر 61 عاما، بأنّه تزعّم بين 1989 و2014 "كارتيل سينالوا"، نسبة إلى منطقة تقع في شمال غرب المكسيك يتحدّر منها تاجر المخدرات، وفي حال أدانه القضاء الأميركي، فهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وبحسب بيان الاتّهام فقد هرّبت عصابة "إل تشابو" أكثر من 154 طنّا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، فضلا عن كمّيات كبيرة من الهيرويين والميثامفيتامين والماريخوانا تقدّر قيمتها بـ14 مليار دولار.

بعد جلسات تستمر قرابة أربعة أشهر، وفق المتوقع، سيقرر المحلّفون ما إذا كانت الأدلة كافية لإدانة إل تشابو بـ11 تهمة رئيسية، من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيعها وحيازة أسلحة نارية وتبييض الأموال.

ومن جانبه؛ ينفي "إل تشابو" هذه التهم مدعيا أنه بريء منها. ولا يحاكم المعني بالأمر بتهمة القتل مع أن المدّعين يؤكدون أنهم قادرون على إثبات أنه أمر بما لا يقل عن 37 عملية اغتيال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - stop mensonges الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:38
من كثرة الهم كيضحك،وهل هناك مافيا في العالم اخطر من المافيا النيويوركية ؟؟لو أضفنا عملاء CIA و NSA و FBI فهم لوحدهم اخطر مجرم من بابلو إيسكوبار.
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16
2 - زكرياء الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:45
هو لي قدى على zetas و نقى المعقل ديال gulf cartel, صبحو 50 واحد معلق فالقنطرة...تهلى فولاد مدينتو و بنى ليهم الديار...هذا ما اسميه بالعصابة المواطِنة
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4
3 - ريفي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:23
لقد شاهدت المسلسل الذي يروي قصته والذي صدر السنة الماضية .. بصراحة الاحداث الذي اقترفها هذا الشخص هي ابشع ما يمكن ان يتصوره العقل ، جرائم بدون حساب .. مافية منظمة ان لم نقل دولة خاصة به داخل دولة المكسيك
كان يتحكم في كواليس السياسة .. يصدر الاوامر ويدعم الرؤساء ويقتل النواب الذين ينتامون الى عصابات اخرى ..
مسلسل اكثر من رائع يبين حجم الفساد في دولة المكسيك وكيفية التحكم في حكومتها وحكامها من طرف زعماء المخدرات
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2
4 - wood الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:44
هذه رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية لكل أباطرة و تجار المخدرات و حتى أولائك الذين يتحصنون بالسلطة بأنهم سيتم سوقهم يوما ما للمحاكمة !!!
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