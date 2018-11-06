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كُتّاب وآراء
مسيحيون ويهود ومسلمون يشكون اضطهاد الأديان
حذر الكاردينال كارلوس أوسورو، رئيس أساقفة العاصمة الإسبانية مدريد، من "المستويات المرتفعة للاضطهاد الديني في العالم، وازدياد كره المسيحية في دول ذات تقليد مسيحي"، وهو ما اعتبره "مرضا اجتماعيا لا يمكن إغفاله".
وجاء تحذير الكاردينال الإسباني خلال مداخلته في المؤتمر الدولي الثالث للأديان وإسهامها في نشر الوفاق والسلام، في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور العديد من الأسماء البارزة مختلف الأديان.
وقال الكاردينال: "لم نشعر قط مثل اليوم بأهمية حقوق الإنسان لدعم التعايش في ظل التعددية، ومع ذلك نصل إلى مستويات قصوى في مستويات الاضطهاد الديني بالعالم". كما عول على الاحترام المطلق للأقليات الدينية والقضاء على خطاب الكرهية للأديان والتحالف من أجل السلام بين العقائد.
من جانبه، ذكّر وزير الدولة لشؤون العدالة في الحكومة المركزية الإسبانية، مانويل دولز، بأن المادة 16 من الدستور الإسباني تمجد الحق في حرية العقيدة والديانة والفكر.
بدوره أكد رئيس الجالية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري، أن نقطة انطلاق الحوار بين الأديان يجب أن تكمن في التحرر من "التعصب والجهل الديني اللذين يضران بالمؤمنين في كل الأديان".
أما الحبر موشيه بنداهان فقد أبرز، خلال مداخلته، أن "السلام بين الأديان سيتحقق عندما نكون قادرين على رؤية الجوهر الإلهي في كل واحد منا وفي الآخر، وإدراك اختلافنا لا تباعدنا".