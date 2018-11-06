تجديد نصف الكونغرس يغلق حسابات على فيسبوك

هسبريس ـ مُتابعة

أغلق موقع فيسبوك 30 حسابا و85 آخر على إنستغرام قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعدما حذرت السلطات الأمريكية من ارتباطها بـ"هيئات أجنبية".

وقال موقع فيسبوك، في بيان، "قوات الأمن الأمريكية اتصلت بنا بسب نشاط تم رصده مؤخرا، وتعتقد أنه ربما يكون مرتبطا بهيئات أجنبية. أغلقنا على الفور تلك الحسابات؛ ونحن حاليا نحقق في التفاصيل".

وأشار المصدر إلى أن معظم الحسابات الـ30 كانت بالفرنسية والروسية، في حين كانت الـ85 على إنستغرام بالإنجليزية، وبعضها كان منصبا على مشاهير والجدل السياسي.